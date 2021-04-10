Угрожал и требовал пиво: пьяный мужчина битой ударил продавца магазина

В отношении москвича возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит тюремный срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поздней ночью мужчина ворвался в магазин на северо-западе Москвы, где требовал пиво. Получив отказ, стал избивать продавца и угрожать ножом. Женщину госпитализировали с переломом руки, а злоумышленника задержали. Столичные полицейские рассказали, что инцидент случился 8 апреля в магазине на улице Героев Панфиловцев.

- Полицейские задержали безработного мужчину, который в магазине угрожал ножом продавцу. Он ударил ее, требуя дать ему безвозмездно алкоголь, - рассказали в ГУ МВД по Москве.

Он угрожал женщине и ножом. Продавец просила мужчину уйти, грозила вызвать полицию. Продавец не знала, как защитить себя и достала биту. Управлять ею она не могла, поэтому мужчина быстро выхватил биту и ударил продавца по руке. Через какое-то время женщине все же удалось закрыться в подсобном помещении и вызвать сотрудников полиции.

Сотрудники МВД, которые прибыли на место ЧП, увидели в магазине пьяного мужчину, который спокойно пил пиво. Женщина вышла из подсобки только после приезда полицейским. Она стала рассказывать, как ее бил неизвестный ей москвич. Продавец написала заявление, а также предоставила видео с камер видеонаблюдения, которые были установлены в магазине – на них есть подтверждение потасовки.

- В результате инцидента женщина была доставлена в медицинское учреждение с закрытым переломом левой руки, - рассказали в ГУ МВД по Москве.

Когда мужчина протрезвел, то не стал отрицать своей вины. Тем более, что есть видео его нападения на продавца. В отношении москвича возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит тюремный срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.