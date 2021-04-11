В Москве попрощались с «Елисеевским»

Премиальный супермаркет «Елисеевский» сети «Алые паруса» закрылся Фото: Андрей АБРАМОВ

На грязном стекле входной двери растрепанное объявление: «Магазин меняет режим работы». В лучшие годы «Елисеевский» (Тверская, 14) круглосуточно ждал покупателей. Но последние месяцы закрывался в 22:00. 11 апреля премиальный супермаркет сети «Алые паруса» отработал последний день.

Портрет купца Елисеева, который и основал гастроном в 1901 году, был особенно мрачен. Наверное, это все игра света и тени. Потому что больше половины лампочек в гигантских люстрах перегорела.

Пару месяцев назад полки магазина стали пополнять только молоком и хлебом. Остальной товар сливали со скидкой в 50% и больше. Можно было купить баночку заморской газировки, которую прежде отпускали за 200 рублей, за 50. Или вытащить с закромов банку хорошего кофе с дисконтом.

Фотосессия с пустыми полками Фото: Андрей АБРАМОВ

Мясо, рыбу и деликатесы пустили на производство готовой продукции. Ее брали очень активно, готовили здесь как в хорошей столовой.

В последний день работы «Елисеевского» ассортимент максимально странный. Гигантские пакеты пищевого желатина, остатки французских сервизов и новогодние украшения. В отделе бытовой химии стоит «джентльменский набор»: пена для бритья, тест на беременность и мужские прокладки.

В последний день работы «Елисеевского» покупателей в магазина было больше, чем товаров Фото: Андрей АБРАМОВ

В кулинарии на прилавки выложили последние круассаны и «Московские» кренделя собственной пекарни. Булки тут же смели покупатели, а потом умяли за кофейными столиками в уголке.

Визитеры хлынули в магазин с раннего утра. Народ все прибывал, чтобы сделать последнее селфи в легендарном московском магазине. Некоторые устраивали полноценные фотосессии а-ля «блеск интерьеров, нищета на прилавках и я красивая на фоне».

Исторический кадр: последний круассан ушел с прилавка Фото: Андрей АБРАМОВ

Переживать, что роскошные интерьеры пропадут, не стоит. Последний раз их реставрировали в 2014-2015 гг. Особняк признан объектом культурного наследия. Его площади принадлежат Москве, «Алые паруса» были только арендатором. Поэтому какой бы отдел тут не заработал в будущем, лепнина и канделябры никуда не исчезнут. Все ремонты и переустройства только с согласования Мосгорнаследия.

Даже после уценки посуда все еще дорогая, но желающие купить утварь все равно нашлись Фото: Андрей АБРАМОВ

Эксперт столичного рынка продуктового ритейла Николай Григорьев рассказал «Комсомолке», что площади гастронома — первоклассные с точки зрения бизнеса:

— «Елисеевский» займет одна из федеральных сетей — об этом уже давно говорят в бизнес-сообществе. Развернет здесь свою премиальную часть. За этим местом — сила бренда, магазин — часть городских легенд. Бренд стоит больших денег, это колоссальный актив.

Интерьеры магазина сохранят вне зависимости от нового арендатора Фото: Андрей АБРАМОВ

«Алые паруса» принадлежат семье владельцев компании-застройщика «Донстрой». На фоне серьезного бизнеса — супермаркеты простая игрушка. В сложные времена от такого актива избавляются в первую очередь.

Премиальный магазин подкосило продуктовое эмбарго, а затем падение доходов покупателей. Эксперты говорят, что подобные магазины всегда держатся не на олигархах, а на среднем классе. За последние годы эти люди теряли в деньгах сильнее всего.

Купец Елисеев на портрете в главном зале выглядел особенно грустным Фото: Андрей АБРАМОВ

СПРАВКА «КП»

Важные даты в истории «Елисеевского»

1790 год. Промышленница с Урала Екатерина Козицкая строит на Тверской свой дворец. Позже особняк переходит по наследству ее потомкам.

1824 год. Княгиня Волконская открывает в доме светский салон. Вечера здесь коротают Пушкин, Тютчев, Жуковский, Тургенев.

1870 год. Дом перестроили под квартиры, а затем под магазин.

1898 год. Миллионер из Санкт-Петербурга Григорий Елисеев покупает особняк и вновь реконструирует. Через три года магазин получает свои фирменные необарочные интерьеры и начинает работу.

1921 год. После Октябрьской революции магазин закрывают, а вывеску пускают на металлолом. Но уже через четыре года магазин открывается с новым названием «Гастроном №1». Здесь вновь можно купить самые лучшие товары, но денег на это у населения практически нет.

1972 год. В советское время должность директора гастронома становится мега-престижной. Авторитет руководителя «Елисеевского» не меньше, чем у партийной верхушки. В этот год пост занимает Юрий Соколов, а через десять лет его расстреляют

Советский менеджер брал взятки с отделов и сбывал первым лицам государства импортный алкоголь и сигареты, черную икру, финский сервелат и прочие яства. Вместе с Соколовым под статью попали еще 15 участников дела, но они отделались тюремными сроками.

1992 год. Магазин приватизируют, акции раздают трудовому коллективу. Через десять лет их выкупит российский миллиардер азербайджанского происхождения Яков Якубов. Здесь работают ночной клуб, ресторан и магазин.

2005 год. Сеть «Алые паруса» открывает здесь супермаркет. На пике у премиального ритейлера было 18 отделов по Москве. Последние закрылись в 2020 году.