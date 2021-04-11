На прошедшем в это воскресенье, 11 апреля, вечере, который был посвящён памяти Ермилова, звучали песни и тёплые рассказы, их было много, об этом необычном человеке. Фото: из архива бард-кафе «Гнездо Глухаря»

...Свое детище - бард-кафе «Гнездо Глухаря», что в Москве, на Цветном бульваре - Александр Ермилов создал четверть века назад. И все это время - холил и лелеял. И превратил его в настоящий - солидный клуб бардовской песни.

Лично у меня было ощущение, что абсолютно в каждом человеке он видел - если не автора-исполнителя, то - поклонника этого жанра.

Впрочем, здесь проходили грандиозные выступления и Иосифа Кобзона, Евгения Евтушенко... И это, конечно же, лишний раз подчеркивает высочайший уровень концертной площадки.

В «Гнезде Глухаря» вспоминали легендарного Александра Ермилова. Фото: из архива бард-кафе «Гнездо Глухаря»

(У бард-кафе есть и свой филиал в Питере - уже довольно популярный.)

Из «музыкальной капеллы» «Комсомольской правды» на волшебной «ермиловской сцене» в разные годы блистали наши журналисты - Александр Мешков, Николай Агафонов, Андрей Павлов, Ярослава Танькова и другие. А автор этих строк даже однажды завоевал звание лауреата конкурса «Поют журналисты Москвы».

То, что Саша, как многие из нас называли Ермилова, в конце февраля этого года ушел из жизни - стало для нас, всех тех, кого он приютил в своём «Гнезде», а это - сотни поклонников бардовской песни - большим ударом. Для клуба - тоже. Но клуб удар, похоже, выдержал.

Кстати, то, что бард-кафе носит отныне имя Александра Георгиевича - вполне логично. И - это по-нашему, по-бардовски.

Теперь руководит этим заведением и продолжает дело отца сын Мэтра - Алексей.

На прошедшем в это воскресенье, 11 апреля, вечере, который был посвящён памяти Ермилова, звучали песни и тёплые рассказы, их было много, об этом необычном человеке.

Поклониться Саше, поблагодарить пришли самые любимые его исполнители (других у него, по-моему, и не было): братья Валерий и Вадим Мищуки, Виктор Третьяков, Вероника Долина, Галина Хомчик, Вадим Егоров, Дмитрий Богданов, Михаил Кочетков, Александр Мирзаян и много других прекрасных исполнителей. Спасибо всем огромное!

Поклониться Саше, поблагодарить пришли самые любимые его исполнители. Фото: из архива бард-кафе «Гнездо Глухаря»

Как всегда - громко и ярко - прозвучали «Песни нашего века»: самые великие бардовские произведения, которые под звон своих гитар спели самые известные наши исполнители.

Александр Георгиевич тоже приложил свою руку к этому замечательному проекту. Ведь он, на мой взгляд, был и своего рода режиссером, и художественным руководителем «Гнезда бардов».

...Кстати, многие, кто откликнулся на мое сообщение о смерти Ермилова, которое я опубликовал в соцсетях, вспоминают, что в этом музыкальном кафе - очень хорошая кухня, где «добрым друзьям и знакомым всегда наливали». Да, друзья - и это все здесь тоже осталось...