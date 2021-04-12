Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов: «Космические» компании технополиса «Москва» имеют более 100 запатентованных разработок»

Наукоемкие производства стремятся расширить применение своих технических решений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Компании особой экономической зоны «Технополис «Москва», поставляющие свою продукцию для космической индустрии, получили более 100 патентов на изобретения и полезные модели. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Из 180 высокотехнологичных предприятий, работающих на территории столичной особой экономической зоны, порядка 15 поставляют свои разработки для комической отрасли, - рассказал заместитель мэра. - Эти компании зарегистрировали более 100 патентов и полезных моделей. Наиболее обширным спектром изобретений обладают предприятия зеленоградских площадок, которые являются родоначальниками космического направления микроэлектроники и продолжают снабжать индустрию своими разработками».

К примеру, компания «Ангстрем» выпускает особо стойкие к внешним воздействиям микросхемы, без которых невозможен запуск ни одного российского спутника. В арсенале предприятия шесть патентов на изобретение и одно ноу-хау.

«Больше всего патентов среди компаний особой экономической зоны у «Микрона», - отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Микрочипы резидента ОЭЗ поставляются на одно из ведущих ракетно-космических предприятий России».

«На космос» работают и на площадке столичной ОЭЗ в Печатниках. Например, компания «Бутис» с четырьмя патентами на изобретение и полезную модель, создает, в частности, радиочастотные фильтры для шлемофонов космонавтов. В целом продукция компании применяется для оснащения различных систем спутниковой связи, персональных и автомобильных радиостанций полиции, диспетчеров, военных, систем наведения и устройств охраны.

Наукоемкие производства столичной ОЭЗ стремятся расширить применение своих технических решений. Ряд инновационных компаний еще не включены в цепочку создания продукции космического назначения, но проявляют к этому направлению интерес.