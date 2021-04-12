Московские полицейские научили сирот приемам самообороны

Встреча прошла в рамках акции «Дети России-2021»

Возможность пообщаться с настоящими полицейскими в минувшую пятницу, 9 апреля, получили 60 московских сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Они побывали в гостях у сотрудников УМВД Северо-восточного округа столицы. Встреча прошла в рамках всероссийской акции МВД и Министерства образования «Дети России-2021».

- Мы выбираем спорт и приглашаем вас присоединиться к нам,- обратился к ребятам начальник УВД по СВАО, полковник полиции Константин Строганов.

Мальчишек и девчонок ждала интересная программа. Сначала они познакомились с работой кинологической службы. Ребятам рассказали, как специально обученные собаки помогают ловить преступников. Как постоять за себя, маленькие гости узнали во время мастер-класса по самообороне. Полицейские не только помогли подросткам освоить приемы самозащиты без оружия, но и показали им основные приемы ушу.

- В ходе встречи гости пообщались и поучаствовали в мастер-классах с актерами театра и кино и спортсменами - Владиславом Деминым, Андреем Свиридовым, а также Екатериной Вуличенко, - рассказали «КП» в пресс-службе главка столичного МВД.

Завершилась встреча мастер-классом по ручной росписи футболок под руководством дизайнера Маргариты Меренченко и сладким угощением – мороженым.