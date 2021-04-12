В Одинцово учительница спасла 7-летнюю девочку, которую избивала мать

Помимо регулярных побоев и злоупотребления спиртными напитками, сотрудники ОДН выявили целый ряд нарушений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одной из школ подмосковного Одинцова учителя заметили странное поведение ученицы первого класса. В то время как все её одноклассники после уроков спешили домой, 7-летняя Света (имя изменено) совсем не радовалась концу учебного дня. Девочка могла подолгу сидеть в школьном коридоре и перелистывать учебники, или, замерев, просто смотреть в одну точку. На одинокую первоклассницу обратил внимание один из учителей. С расстояния нескольких шагов девочка выглядела совершенно обычно, но присев с ней рядом, педагог рассмотрел на щеке ребёнка тёмное пятно, покрытое слоем тонального крема. Свету стали аккуратно расспрашивать, почему она подолгу сидит в школе одна. Девочка опустила глаза и почти шёпотом сказала, что домой ей идти страшно. Учителя встревожило признание ребёнка, и он попросил рассказать подробнее о том, что с ней происходит дома. Света рассказала, что мама часто выпивает и бывает очень злой, тогда она бьёт девочку за любые проступки.

После такого признания педагог решил отвести первоклассницу к завучу по воспитательной работе и в медпункт. Света показала места, куда её била мама, так медсестра обнаружила синяки. Молчать о таком было нельзя и, поговорив со Светой, администрация школы обратилась в полицию. Семью девочки стали проверять.

— Администрацией школы был установлен факт избиения 7-летней ученицы. В ходе осмотра тела ребёнка были обнаружены ссадины левой щеки и синяки на голени левой ноги. В ходе отработки информации была установлена мать девочки, 40-летняя гражданка, которая систематически применяет к ней физическую силу, — сообщил источник kp.ru

Помимо регулярных побоев и злоупотребления спиртными напитками, сотрудники ОДН выявили целый ряд нарушений. Оказалось, что женщина плохо кормила своего ребёнка и даже выгоняла дочь из дома. После проверки в отношении матери завели уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Пока это первое уголовное дело, но вскоре могут появиться и новые. Судьба маленькой Светы пока под вопросом, для девочки ищут опекуна из числа родственников. Если такого не окажется, то ребёнок может попасть в интернат.