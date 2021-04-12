В Москве открылись летние веранды Фото: Михаил ФРОЛОВ

Какой же это все-таки кайф, сидеть на свежем воздухе за столиком, пощипывать ватрушку, попивать вишневый морсик и постукивать пальчиком по столу в такт волшебным пинкфлойдовским композициям. Особенно в рабочее время. И особенно сейчас - после года пандемии и долгой морозной зимы. Мимо, словно по подиуму, девчули проходят. Солнышко припекает как летом. Зайчики от темных очков скачут по Никольской как по лесной лужайке. Дворник, присевший отдохнуть, зажмурил глаза. Из раскрытых дверей кафешек выплывают разноцветные коктейли, греческие салаты, итальянские сыры, домашние борщи, куриные грудки, том ямчики, сорбетики, карешечки ягнёнка... У меня даже галлюцинации начались. Причудилось, что ветер, дующий со стороны Лубянки, пахнет морем. И что я нахожусь не в Москве, а в Алуште.

В этом году количество летних веранд в столице может доходить до трёх тысяч Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году количество летних веранд в столице может доходить до трёх тысяч (согласно официальной схеме размещения). Требования для общепитовцев уже знакомые. Ближайшие столики должны стоять не дальше 5 м от входа в заведение, а самые дальние - не ближе 25 м к метро. При этом веранда не должна мешать пешеходам, идущим по тротуару. Клиент, как ни странно, должен быть в защитной маске. Но это только до того момента, как он сядет за столик. Места, в которых нельзя размещать летние кафе, прописаны в отдельном постановлении Правительства Москвы. Это арки зданий, спортплощадки, остановки, цветники, крыши жилых домов, подземные переходы и так далее. Там же можно найти и технические требования - по высоте зонтов, материалам каркаса, декоративным ограждениям.

Места, в которых нельзя размещать летние кафе, прописаны в отдельном постановлении Правительства Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Работать столичные веранды будут до 1 ноября, после чего владельцы заведений будут обязаны их демонтировать в течение 15 суток.

Последние несколько дней в Москве дивные погоды стоят. А потому кафешки - особенно в выходные - забиты под завязку. Пешеходная Никольская прямо-таки расцвела. Одна точка знаменита пельменями с копченым лососем, другая, в двадцати метрах, итальянской пастой, третья бургерами. И далее по списку. Как бы банально это ни звучало, но народ наслаждается весной и жизнью.

Примерно та же картина и на самой большой веранде в Москве (более 1 тыс кв. м), установленной в гастроквартале «Депо. Лесная» (станция метро «Белорусская»). Тем, кто сюда приходит, лучше заранее определиться с будущим заказом. Иначе с ума сойдёшь от всех этих запахов. От всех этих благоухающих жульенов, говяжьих тартаров, шницелей, муссовых эклеров, круассанов... Скажем, мне подошло грузинское постное меню (звучит противоестественно, но всё же). И я целенаправленно шёл к нужному павильону, стараясь не смотреть по сторонам и не сломаться. За что и получил в результате чудесный овощной супчик, хинкали с грибами и чай. Среди плюсов деповской веранды - наличие двух пледов за каждым столиком. Мужчины ими пользуются редко, а вот женщины очень даже часто, причём с удовольствием.

Работать столичные веранды будут до 1 ноября, после чего владельцы заведений будут обязаны их демонтировать в течение 15 суток. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Есть в Москве и микроскопические веранды. Там же, на улице Лесной, например, возле кофейни в доме 10/16 стоит всего один столик с двумя стульями. Выглядит мило. И даже трогательно.

Напомним также, что следит за работой летних кафе Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы. Свидетели какого-либо нарушения, связанного с уличными верандами, могут сообщить о нем по телефону горячей линии +7 (495) 539-37-00.