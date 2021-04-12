В Москве 13-летний школьник попал в реанимацию после неудачного прыжка на соревнованиях по плаванию

Врачи ввели юного пловца в состояние медицинской комы. Фото: Shutterstock

Трагедией чуть было не закончились соревнования в рамках Кубка Кремля по прыжкам в воду. Все произошло в субботу, 10 апреля, в спортивном комплексе «Плавательный». На глазах у зрителей и тренеров 13-летний мальчик во время прыжка с трамплина поскользнулся, упал и ударился головой. После падения ребенок сорвался в воду. Из бассейна школьника вытащили инструкторы. Первую помощь ему оказали врачи, дежурившие на соревнованиях.

- Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Сейчас мальчик в реанимации.

- Его прооперировали. Врачи ввели его в состояние медицинской комы, - сообщили «КП» в Российской федерации по прыжкам в воду.

Организаторы соревнований уверяют, что это всего лишь несчастный случай. Но следователи с выводами не спешат.

- По факту травмирования ребенка проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - добавили в столичном СК.