Вассерман плохому не научит

Танцевальная студия университета подарила Вассерману зажигательный сценический номер. А потом студентки сделали селфи с ним для соцсетей.

В Московском государственном университете технологий и управления (МГУТУ) имени К. Г. Разумовского состоялся ежегодный всероссийский форум «Дни студенческой науки». В нем участвовали около тысячи молодых ученых и студентов головного вуза и региональных институтов МГУТУ. В программе были презентации научных докладов, мастер-классы, открытые лекции, семинары и деловые игры. Лекцию ко Дню космонавтики провел для участников форума известный эрудит и публицист Анатолий Вассерман.

ЗАНИМАТЬСЯ НАУКОЙ И ПОЛЕЗНО, И ПРИЯТНО

В главном корпусе вуза именитого гостя встречали у входа молодые люди в казачьей форме. Учебному заведению присвоен статус первого казачьего университета. На форуме «Дни

студенческой науки» Анатолий Вассерман принял участие в награждении дипломами и памятными подарками победителей за лучшие научные разработки среди студентов и аспирантов.

- Наука дело такое, что чем больше занимаешься, тем лучше получается, - обратился к молодежи Вассерман. - Вообще думать не только полезное, но и приятное занятие. Приглашаю в свою академию всех желающих совершенствоваться на основе опыта интеллектуальных игр.

«Без молодежи никакая наука невозможна, - сказал ректор МГУТУ Сергей Чеботарев. - Вместе с тем без одаренных, подготовленных учителей наука также невозможна. Уверен, многим студентам встреча с Анатолием Вассерманом поможет найти новые возможности в развитии».

«ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ!»

Свою лекцию известный знаток, разумеется, не мог оставить без рассказа о том, каким для него было 12 апреля 1961 года.

- В то утро я бежал по двору и, задрав голову, кричал так, чтобы меня было слышно и в нашей квартире на третьем этаже, и во всем доме: «Человек в космосе!» - вспоминал Вассерман. - Это был непередаваемый восторг. Лица у вышедших на улицы людей были такие, какие были только в День Победы. Помню даже самодельный плакат, на котором кто-то написал «Все там будем».

По мнению эрудита, 60-летие полета Гагарина в космос сегодня не только повод для воспоминаний.

«Космос дал много человечеству в житейском смысле - от застежки-липучки до спутниковой навигации, - отметил Вассерман. - Но главное, мы тогда ощутили, что мы единое человечество и можем вместе справиться со многими задачами. Юбилей полета Гагарина еще и повод напомнить, что хотя мы единое человечество, но подходим к решению задач разными способами и с разных позиций».

После лекции студенты интересовались у гостя его секретами для достижения своей цели. Также спросили о том, много ли времени он проводит в интернете. Выяснилось, что Вассерман зависает в сети более чем на 12 часов каждый день, но читает при этом новости, аналитику и все, связанное со своей работой.

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Цитаты из лекции Вассермана:

• Если вы ничего не делаете, то это не значит, что ничего не происходит. Если вы ничего не меняете к лучшему, все само собой начинает меняться к худшему.

• Обращайте внимание не только на то, чему вас учат, но и на то, как учат. Готовьтесь учиться самостоятельно. Относитесь ко всему с энтузиазмом, но все же критично.

• Доказывать, что вы лучше, нужно прежде всего самому себе. Надо ставить себе задачи на пределе возможностей и немного за этими пределами.

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