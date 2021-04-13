Андрей Воробьёв: Хорошей работы вам, ребята!

Cемьи космонавтов очень ждут своих героев. Фото: Пресс-служба правительства МО

Сейчас даже сложно себе представить, как все начиналось. 1946 год. Небольшое конструкторское бюро, которое возглавил специалист по ракетам Сергей Павлович Королев. В команду он начал собирать людей, которые, так же как он сам, были очарованы мечтами о прорыве человечества в космос и при этом имели знания, чтобы все это воплотить в жизнь. Кто бы знал тогда, что спустя всего 15 лет именно советская ракета с человеком на борту первой пробьет стратосферу, а Сергей Королев и первый космонавт Юрий Гагарин войдут в мировую историю как величайшие люди!

При этом получается, что вся история отечественной космонавтики так или иначе связана с Подмосковьем. Здесь, например, базируется огромная Ракетно-космическая корпорация «Энергия», в которую с годами выросло то самое КБ. И стоит это предприятие в городе, который назвали в честь отца наших космических ракет - Сергея Королева.

В этом году совпали две круглые даты - 75-летний юбилей нашей ракетно-космической отрасли и 60 лет первого полета в космос. Именно в 1946-м были созданы НИИ-88, ныне Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (в его структуру входит и Центр управления полетами - ЦУП), и ОКБ-1, из которого выросла РКК «Энергия».

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 12 апреля поздравил сотрудников предприятия с этим народным праздником.

КОНКУРЕНЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

Андрей Воробьёв пообщался с инженерами и испытателями. В больших производственных ангарах ему показали новые разработки, которые готовятся к запуску на орбиту.

- Здесь присутствуют те, кто очень давно добросовестно работает на благо уже не покорения, а развития космоса, где идет постоянная конкуренция технологий, борьба за лидерство, - сказал губернатор. - Мне очень приятно, что именно в Московской области находятся знаковые предприятия космической индустрии, на них работают наши ветераны, целые династии. Хотел бы поблагодарить наставников, которые помогают молодым ребятам постигать новое. Это легендарное предприятие заложил Сергей Павлович Королев 75 лет назад. Все, кто продолжает его путь, делают это достойно и на высоте. Хочу пожелать вам достижений и побед в этом важном деле.

В свое время команда Королева создавала первые в мире баллистические ракеты разных типов, управляемые космические корабли, спутники и автоматические станции, долетавшие до Луны, Марса, Венеры. И в наше время РКК «Энергия» остается головным российским предприятием по созданию и эксплуатации пилотируемых космических систем. И это по-прежнему градообразующее предприятие для Королева, на нем сегодня работает около 7,5 тысячи человек. (Всего в космической отрасли Подмосковья задействованы более 35 тысяч человек.)

Сотрудники РКК «Энергия» рассказали о традициях своего предприятия. Фото: Пресс-служба правительства МО

«ГОРОД КОРОЛЕВ - НАМОЛЕННОЕ МЕСТО»

Андрей Воробьёв вместе с внуками Сергея Королева, космонавтами Олегом Кононенко и Андреем Борисенко возложил цветы к памятнику «Звездные люди Земли», который находится в сквере Покорителей космоса. Бронзовые фигуры Королева и Гагарина, сидящих на скамейке, появились на этом месте четыре года назад.

Потомки Сергея Королева рассказали, что в любой год есть две даты, когда на общий праздник неизменно собирается вся большая семья. Это День космонавтики - 12 апреля и день рождения Сергея Павловича - 12 января.

- Меня всегда поражало, как за короткое время дедушке удалось собрать фантастический коллектив единомышленников, - рассказал внук великого конструктора Андрей Королев. - Эти люди создавали уникальную технику не за деньги, а потому что были увлечены идеей открыть человечеству дорогу в космос…

Кстати, на РКК «Энергия» продолжают работать представители несколько настоящих космических династий. Испытатель Елена Глинкина - из третьего поколения одной из таких семей. Женщина трудится на «Энергии» уже больше 30 лет, с 1988-го.

- Мои бабушка и дедушка были в группе специалистов, которые Гагарина в космос запускали, а папа запускал «Буран», - рассказала Елена.

При этом женщина отмечает, как преображается город, появляются новые школы, зоны отдыха, парки.

Заместитель начальника контрольно-испытательного центра ЗАО ЗЭМ РКК «Энергия» Геордим Терещенко - также из тех сотрудников, кто остался верен предприятию даже в сложные 1990-е, когда в отрасли остались только настоящие фанаты своего дела. А сейчас все иначе. РКК «Энергия» - престижное место для опытных и молодых специалистов.

- Наш завод - не серийный, он выпускает штучную продукцию. И в последнее время есть тенденция, что к нам идет достаточно много молодых ребят и девушек. У предприятия хорошая социальная программа - людям предоставляют служебное жилье, уровень зарплат приличный.

Cемьи космонавтов очень ждут своих героев. Фото: Пресс-служба правительства МО

ЗВОНОК НА МКС

А затем губернатор, внук Сергея Королева и члены семей космонавтов пообщались со специалистами, которые сейчас находятся на МКС. Поговорили с помощью видеосвязи, поздравили с профессиональным праздником.

- Ребята, удачи вам и всем, кто сегодня в ЦУПе работает. Мы хотим слова благодарности передать. Хорошей работы вам! - сказал Андрей Воробьёв.

Сейчас на Международной космической станции находятся 10 космонавтов - россияне, американцы и японец. Буквально на днях к команде Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова присоединились Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай. Их ракета-носитель с космическим кораблем «Союз МС-18» стартовала с Байконура утром 9 апреля. И уже спустя всего 3,5 часа корабль пристыковался к МКС. (Это быстрее, чем доехать на «Сапсане» из Москвы в Петербург!)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Королеве открылся Космический мультимедийный музей. Он оборудован последними интерактивными технологиями с видео, анимацией и онлайн-трансляциями запуска ракет. Любой посетитель может попробовать себя в роли настоящего космонавта - совершив на тренажере-симуляторе стыковку с МКС!

КСТАТИ

Самый космический регион России

Подмосковье не зря так называют. Такого количества «звездных» объектов нигде в стране больше нет - 4 планетария, 4 обсерватории и 9 (!) вузов и отделений, где можно выучиться на космического инженера. Добавьте к этому, что в регионе находится Звездный городок, в котором живут с семьями бывшие и действующие космонавты.

И еще один факт: из 124 советских и российских космонавтов 10 родились в Московской области. Это второй по представительности в звездном отряде регион после Москвы.