Делаем асаны с бокалом: москвичи увлеклись невинной йогой, популярной в Нью-Йорке

"КП" посетила занятие невинной йоги, где асаны предлагают делать с бокалом в руках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Концепция йоги постоянно переосмысливается. Изучение духа через тело – основная практика, но появляются все новые и новые формы, чтобы привлечь как можно больше поклонников. В последние годы йогу преподают в парках, на крышах, в гамаках, появилась пивная и винная. "КП" посетила занятие невинной йоги, где асаны предлагают делать с бокалом в руках. Мода на подобные занятия из Нью-Йорка дошла до Москвы.

Невинная: чтобы никто не догадался

- Винная йога появилась в Америке, инструктор Эли Уокер придумала ее в баре – люди выполняли асаны и пили вино. Особенно актуальна такая йога стала, когда всех закрыли на карантин. Никто не мог ходить в спортивные студии и в бары. Летом прошлого года, когда всем разрешили выходить на улицу, я решил сделать в оффлайн-режиме занятия по невинной йоге, - рассказывает Олег Мельников, создатель проекта "Невинная йога".

- Почему невинная?

- Чтобы никто не догадался. Приходите и сами посмотрите.

Записываюсь на тренировку. Студия находится в пяти минутах от станции "Бауманская". С собой нужны только спортивная форма и носочки. Тренер Алиса Бышовец просит нас взять коврики и бокалы. На занятие пришли только девушки.

Тренер Алиса Бышовец. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Парни бывают, но их 10% от общего количества гостей, - говорит Алиса Бышовец.

- А мы будем сразу пробовать вино или после йоги? - поинтересовалась участница Екатерина.

- Сразу. Не переживайте, опьянения не будет. Мы же только дегустируем. Да, и вообще это больше развлечение, чем полноценная тренировка.

Алиса Бышовец сама себя называет йога-сомелье. Девушка в детские годы жила в Индии, где познала все асаны, а когда переехала в Москву, то увлеклась вином, как искусством. Закончила курсы сомелье, прошла многочисленные мастер-классы, работала в баре и винном магазине, именно поэтому она так много знает о вине, сортах винограда, о сочетании с сыром и мясом.

Алиса Бышовец сама себя называет йога-сомелье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Занятие по невинной йоге началось с лекции о красном вине, как проверять вкус, аромат и другие характеристики.

- Есть только один способ разобраться в вине – пробовать его. Вино за 500 рублей из ближайшего супермаркета, конечно, не будет похоже на вино за 5000 рублей или то, которое дороже. Есть вина крепкие, есть, так сказать, вечерние, которые можно добавить к ужину хоть каждый день, - говорит Алиса Бышовец.

- Сколько бокалов разрешено выпить за время занятия йогой? - спрашиваю.

- Один-два, максимум - три. Тут важно, чтобы тело расслабилось, выполнять асаны будет, правда, легче.

На необычное занятие пришли только девушки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Смешно, но упражнения с бокалами

Упражнения были подобраны так, чтобы после дегустации не было наклонов головы вниз. Но и на случай головокружения у каждого участника была бутылочка с негазированной водой. Пить во время тренировки советовали вино и воду в одинаковых пропорциях.

- Я никогда не воспринимала йогу серьезно. Даже названия упражнений "собака мордой вниз" или "половина Луны", сразу хочется смеяться, - говорит соседка по коврику Анастасия.

Смеяться всей группой мы стали, когда тренер Алиса предложила нам делать упражнения с бокалом в руках. Важно было не разлить вино, когда "тянешься к солнцу" и становишься в позу "воина" - здесь у неопытных йогов и так мало стойкости и решительности, а в руках еще и стеклянный бокал. К удивлению, точность в действиях появилась сразу у всех участниц, ведь никто не хотел облиться красным вином - отстирать такую одежду было бы непросто.

Упражнения были подобраны так, чтобы после дегустации не было наклонов головы вниз. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще одна серия упражнений - парные. Мы делали "Лодочку", которая улучшает пищеварение, растягивает сухожилия и мышцы ног и избавляет от боли в пояснице. Такой же эффект от позы "Уткатасана" (поза стула). Мало того, что нужно держать баланс, сопротивляться действиям напарника, так еще и держать бокал с вином. Расслабиться получится только в самом конце, когда можно полежать на спине под медленную музыку.

Точность в действиях появилась сразу у всех участниц, ведь никто не хотел облиться красным вином. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Понравилось? Приходите в следующий раз на гвоздестояние. Это такая практика, которая пришла к нам из Индии. Становитесь голыми ногами на доску с гвоздями и чувствуете бодрость, регулярные занятия позволят избежать недосыпания и головной боли. Вино тоже будет - оно, кстати, усилит эффект и чувствительность тела, - говорит Олег Мельников, создатель проекта "Невинная йога".

Где: Ладожская улица, 1 строение 2. Станция метро "Бауманская".

Когда: нужна предварительная запись, расписание можно узнать в инстаграме @citypubcrawlunited.

Стоимость: 1900 рублей с человека.

Важно

Пить вино во время йоги можно лишь в умеренных количествах, чтобы избежать риска для здоровья.

- Называть такое времяпровождение занятием спортом нельзя. Мы, медики, вообще не рекомендуем совмещать алкоголь и физкультуру. Во-первых, под влиянием алкоголя есть высокий риск не рассчитать нагрузку. Во-вторых, подобные занятия могут негативно сказаться и на сосудах. Кроме того, алкоголь влияет на координацию и человек может получить травмы. А еще во время занятий можно разбить стакан и пораниться, - прокомментировала Ольга Шарапова, главный врач ГКБ имени В.В. Виноградова.