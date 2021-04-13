Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Город сдаст в аренду бизнесу 43 помещения на льготных условиях»

Представленные сегодня на торгах площадки предприниматели смогут сразу арендовать на 10 лет и по выгодной цене Фото: Василий Вахрин

На городских торгах по льготной аренде для малого и среднего бизнеса представлено 43 нежилых помещения площадью от 11,1 до 437,5 квадратных метра. Начальная цена годовой аренды от одной тысячи рублей за квадратный метр для подвалов и от 4750 рублей — для цоколя, первых этажей и выше. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Больше всего помещений представлено на юго-западе – 8 объектов. По 6 - на юге, юго-востоке и северо-востоке столицы. На востоке города и в Зеленограде – по 5 объектов. На севере и северо-западе – по три и еще одно помещение сдается на западе Москвы.

«По итогам первого квартала этого года представители малого и среднего бизнеса арендовали у города 140 нежилых помещений общей площадью 12,8 тысячи квадратных метров, - рассказал заместитель мэра. - В аукционах по аренде для представителей малого и среднего бизнеса в этом году приняли участие уже 1,2 тысячи предпринимателей, а средняя конкуренция составила более 8 участников на лот».

Напомним, льготная программа аренды действует в Москве с 2017 года. За это время предприниматели арендовали у города по сниженной ставке около 1,8 тысячи помещений.

«Представленные сегодня на торгах площадки предприниматели смогут сразу арендовать на 10 лет и по выгодной цене, - сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. - Средняя ставка годовой аренды за 1 квадратный метр по итогам торгов этого года составляет 11,3 тысячи рублей. В помещениях могут разместиться офисы, аптеки, небольшие магазины и салоны красоты».

Некоторые из представленных объектов можно изучить в режиме онлайн с помощью функции 360, которая позволяет совершить виртуальную экскурсию и увидеть помещение в формате 3D.

Подробнее о торгах - на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Аренда для бизнеса».