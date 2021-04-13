Книги в библиотеках Москвы теперь можно забронировать онлайн

Пользоваться библиотечными ресурсами в Москве стало еще удобнее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пользоваться библиотечными ресурсами в Москве стало еще удобнее. На портале mos.ru запустили сервис для поиска и бронирования книг. Поисковик сообщит, в какой из городских читален доступен нужный пользователю автор и издание. После этого на книгу можно оформить бронь.

Когда придете за изданием в библиотеку, сотрудники уже будут в курсе заказа. На то, чтобы забрать том, дают три дня. Для использования сервиса необходим единый читательский билет и учетная запись в личном кабинете на портале Правительства Москвы.

— Недавно мы закончили подключение городских библиотек к общей информационной системе. Сейчас москвичи могут брать книги в любой из них по единому читательскому билету. Регистрироваться в каждой для этого больше не нужно. Новый этап создание удобного цифрового сервиса для жителей. По принципу одного окна он объединил книжные фонды и все современные возможности столичных библиотек, цитирует портал mos.ru заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

В каталоге 13 миллионов изданий: газеты, журналы, научная, профессиональная и художественная литература. Информация о букинистических заказах отображаться в кабинете читателя. Забронированные книги можно забрать домой или ознакомиться с ними в читальном зале.

Также пользователи сервиса могут узнавать о новинках и выбирать книги в тематических подборках. Например, есть разделы «Литература для детей» или «Популярные издания».

КОНКРЕТНО

Как забронировать книгу

На mos.ru переходите в раздел «Услуги», категория «Культура, спорт и отдых». Воспользуйтесь поисковой строкой. Сервис покажет на карте все библиотеки, в которых нужные том есть в наличии. При оформлении попросят указать номер единого читательского билета.

Чтобы пользоваться сервисом, необходимо иметь стандартную или полную учетную запись на mos.ru. Завести ее может любой желающий. Нажмите «Личный кабинет» и пройдите процесс регистрации.

Для получения книги в библиотеках понадобится также единый читательский билет. Это пластиковая карта с уникальным номером. Выдают его за 10 минут в любой городской читальне по паспорту.