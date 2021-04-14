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Общество14 апреля 2021 1:00

Журналист Евгений Попов предложил в десять раз увеличить штрафы за повреждение объектов культурного наследия

Журналист Евгений Попов считает, что необходимо усиление контроля за состоянием знаковых зданий
Валентина ПРОКОФЬЕВА
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Евгений Попов предлагает внести знаковые памятники архитектуры Москвы в реестр объектов культурного наследия, чтобы предотвратить их снос с последующей застройкой территории. Автор фото: Екатерина ТИХОНОВА

Евгений Попов предлагает внести знаковые памятники архитектуры Москвы в реестр объектов культурного наследия, чтобы предотвратить их снос с последующей застройкой территории. Автор фото: Екатерина ТИХОНОВА

Ужесточить меры надзора за ремонтом и реставрацией объектов культурного наследия предложил тележурналист Евгений Попов. Такая инициатива появилась после общения с представителем Департамента культурного наследия Москвы о жалобах преподавателей и студентов МГУ по поводу реставрации аудиторий университета.

Угроза потери исторического облика МГУ

Предложение об ужесточении мер появилось после того, как студенты и преподаватели МГУ имени Ломоносова потребовали остановить реставрацию нескольких учебных аудиторий. По их мнению, работы проходят с нарушениями – была разломана мебель и отделка из карпатского дуба и бука, изготовленная в 50-х годах. Студенты боятся, что такая же участь ожидает и аудитории биолого-почвенного факультета. Телевизионный журналист Евгений Попов решил разобраться в ситуации вместе с Сергеем Мирзояном, заместителем руководителя Департамента культурного наследия города Москвы.

– Возникла угроза потери исторического облика ряда аудиторий университета, – сказал тележурналист Евгений Попов. – Индивидуальные и уникальные интерьеры, созданные полвека тому назад, могут исчезнуть буквально на наших глазах.

Понять опасения студентов и преподавателей можно, ведь для них важно сохранить ту атмосферу, которая создавалась годами в университете. Легче заменить старые парты на современные, заменить облицовку стен и сделать модный дизайн. Но в университете до сих пор исторические интерьеры – сохранилась мебель 50-х годов, доски с мелками. О модернизации аудиторий речь велась и неоднократно, ведь за последние 68 лет все пришло в негодность, износ – более 70%. Именно поэтому было принято решение о реставрации.

Начало работ по реставрации студентам показалось варварским – парты выкорчевывали, сдирали полы, и практически не оставалось ничего исторического от университетского интерьера.

– Работа подрядчиком была нарушена, за некачественное выполнение работ предусмотрено административное наказание – штрафы. Безусловно, нужно внимательно смотреть за тем, что делает подрядчик. Работа должна проводиться по согласованной документации. Мебель, которая находится в аудиториях, является предметами охраны объекта культурного наследия. Поэтому мы попросили усилить надзор, чтобы работы велись строго с регламентами, – рассказывает Сергей Мирзоян, заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы.

Работы в аудиториях должны быть кропотливыми, специалисты осмотрят каждый элемент мебели, чтобы определить статус – реставрировать или воссоздавать из аналогичных материалов и в таких же объемах. Однако будет и учитываться нюанс того, что не вся мебель оригинальная – в советские годы, в 80–90-е годы, была частичная замена на дешевые элементы, которые не стали предметами охраны объекта культурного наследия.

– Важно, чтобы аутентичные элементы не были утрачены. И в настоящее время такой угрозы нет. Объект был принят под охрану только в 1987 году, и до этого все работы, которые проводились в аудиториях, были не в реставрационном режиме. Большинство парт сейчас позднего режима, а оригинальные сиденья, мебель возле стен – это все сохранилось, – говорит Сергей Мирзоян.

В настоящее время в аудиториях все еще находится 90% мебели, работы только планируются.

Нужно увеличить штрафы

В Департаменте культурного наследия Москвы сказали, что подрядчика не сменили. Но после поднятой в соцсетях и СМИ проблемы о некачественной реставрации специалистам разъяснили, что каждое их действие под пристальным вниманием. Ведь понятно, что подрядчику легче сделать новый объект, чем реставрировать – заниматься более трудоемким или длительным процессом.

Журналист Евгений Попов убежден, что этот инцидент лишний раз подчеркивает необходимость усиленного контроля и внимания к состоянию исторических памятников архитектуры.

– Требуется усиление контроля за состоянием подобных объектов. А также более жесткие меры за нарушение законодательства. Предлагаю рассмотреть увеличение в десять раз минимального штрафа за действия, повлекшие повреждение или уничтожение объекта культурного наследия, – считает Евгений Попов.

В настоящее время сумма штрафов составляет около 100 тысяч рублей, однако при многомиллионных контрактах это незначительная сумма.

Кроме этого, журналист Евгений Попов считает необходимым внести знаковые памятники архитектуры Москвы в реестр объектов культурного наследия, чтобы предотвратить их снос с последующей застройкой территории. В настоящее время в едином реестре объектов культурного наследия России около 150 тысяч объектов.

– Специалисты уверены, около 300 тысяч объектов просто не учтены и их состояние оставляет желать лучшего, – сказал Евгений Попов.

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