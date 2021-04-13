В Москве прошла третья стратегическая сессия с бизнесом

Обороты в сфере управления недвижимостью, к которой отнесены торговые центры, в 1 квартале 2021 года увеличились на 12% Фото: Мария ЛЕНЦ

Встречи с бизнесом проходят в рамках работы Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы. Первые две встречи в этом году были посвящены гостиничному бизнесу, общепиту, индустрии спорта, туризму. На третьей встрече участники обсудили текущую ситуацию в сфере управления коммерческой недвижимостью, транспортной деятельности, логистики, культуры и креативной индустрии. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Среди участников стратсессии - уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, президент «Российского Совета Торговых Центров» Дмитрий Москаленко, общественный уполномоченный по транспорту Артур Терисаян.

«Московский бизнес последовательно восстанавливается после пандемийных ограничений, многие отрасли столичной экономики вернулись к докризисным показателям и даже их превысили, - подчеркнул Кирилл Пуртов. - Сегодня главной задачей взаимодействия бизнеса и власти становится обсуждение изменений в регулировании, которые позволят продолжить компаниям и отраслям восстанавливаться и развиваться».

Управление недвижимостью, логистика, транспорт, культура, сфера развлечений пострадали от пандемийных ограничений. Обороты в этих секторах постепенно восстанавливаются.

«Обороты по ККТ в сфере управления недвижимостью, к которой отнесены торговые центры, в 1 квартале 2021 года увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, легковые такси нарастили обороты на 4%, деятельность в сфере логистики – на 44%, рекламная деятельность - на 49%. Между тем, обороты в сфере организации развлечений и искусства в 1 квартале этого года восстановились на 70% относительно уровня аналогичного периода 2020 года. Оборот музеев и прочих объектов культуры в январе-марте 2021 года достиг 83% от уровня, зафиксированного годом ранее. На 14% сократились обороты в грузовых автоперевозках», - рассказал министр.

Представители бизнеса предложили на встрече ряд мер по регуляторной поддержке отраслей. Среди них – выделение отдельного ОКВЭД для торговых центров, регулирование онлайн и офлайн торговли и др.

Наиболее подготовленные для дальнейшего обсуждения инициативы предпринимателей будут вынесены на ближайшее заседание Совета по стратегическому развитию и реализации нацпроектов при правительстве Москвы.