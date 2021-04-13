По карте «Тройка» можно будет ездить в Перми и Комсомольске-на-Амуре

Столичный проездной «поехал» по России в 2020 году. Фото: Анна Маркова

В общественном транспорте Перми и Комсомольска-на-Амуре уже в ближайшее время можно будет оплатить проезд с помощью московской транспортной карты «Тройка». Постановление об этом подписал сегодня, 13 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин. В нем говорится о выделении 24,9 миллиона рублей на внедрение «Тройки» для оплаты проезда в общественном транспорте в этих городах.

Столичный проездной «поехал» по России в 2020 году. Это совместный проект правительства Москвы и администраций заинтересованных регионов и городов. Например, «Тройка» уже работает в общественном транспорте Тульской области. С её помощью пассажиры совершили более 755 тысяч поездок.

В Московской области «Тройкой» можно оплатить проезд на 400 маршрутах. С завтрашнего дня, 14 апреля, к ним добавятся ещё более 300 маршрутов. Всего к системе подключили свыше 5 тысяч машин наземки.

В планах - запуск московского проездного в более чем 40 регионах и городах России. Среди них - Владимирская, Мурманская, Ленинградская, Ростовская, Смоленская и Ярославская области, а также города Сочи и Ульяновск.

С «Тройкой» в общественном транспорте удобнее ездить всем и везде. Жители регионов могут ее использовать как у себя дома, так и при поездках в Москву. Такой же сервис получают москвичи во время поездок в другие регионы.