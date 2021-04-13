Собянин: «Каждый четвёртый москвич участвует в благотворительности»

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Иван ВИСЛОВ

День мецената и благотворителя отмечается в России сегодня, 13 апреля. Неравнодушных людей в нашей стране стало ещё больше во время пандемии. С октября 2020 года для желающих отправить денежные пожертвования нуждающимся в помощи открылся благотворительный сервис на официальном портале мэра Москвы mos.ru. С участниками этого проекта сегодня в офисе благотворительного фонда помощи детям и молодежи «Галчонок» встретился мэр Москвы Сергей Собянин.

«У нас и до этого были сервисы на «Активном граждане», которые помогали собирать благотворительным фондам ресурсы, - сказал Сергей Собянин. - Но этот сервис - интересный проект. По сути дела технологично связывает наших пользователей mos.ru, которые открывают свои кабинеты, осуществляют платежи, и им очень удобно выделять средства для благотворительных фондов. Чем это хорошо еще? Когда человек заходит и ищет в интернете благотворительные фонды - это одна история. Все-таки есть опасения, насколько эффективно его деньги будут использоваться. Другое дело, когда благотворительные организации размещены на городском портале, у человека больше доверия, и общественный контроль выше».

По его словам, благотворительные фонды-участники сервиса постоянно публикуют отчеты о потраченных суммах. Мэр напомнил также о работе добровольцев во время пандемии.

«Десятки тысяч людей так или иначе участвовали в волонтерском движении и оказывали содействие москвичам, которые оказались в сложной ситуации, - отметил Собянин. - В целом в волонтерском движении, в благотворительности участвует почти каждый четвертый москвич».

ЧЕМ ПОМОГАЮТ

Собранные благотворительными фондами деньги идут на программы помощи нуждающимся жителям, реабилитации инвалидов, заботы о семьях с детьми, поддержки образовательных, культурных и других проектов, а также волонтерские акции.

С начала работы благотворительного сервиса на портале mos.ru москвичи совершили более 13 тысяч платежей на общую сумму свыше 3,6 миллиона рублей. Эта сумма потрачена на помощь тяжелобольным детям и взрослым, людям с особенностями здоровья, многодетным семьям, женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также бездомным животным.

Сегодня участниками благотворительного сервиса стали уже 39 фондов. Этот список расширяется.

ЦИФРЫ

В Москве работает 30,5 тысяч негосударственных некоммерческих организаций, из них 6,4 тысяч - социально ориентированные НКО.

Более 3,5 тысяч НКО получают поддержку города. На эти цели в 2020 году правительство Москвы выделило более 1 миллиарда рублей.