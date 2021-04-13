В Москве в апреле настал июнь: побит температурный рекорд жары

О майских температурах синоптики говорили еще в выходные – в воскресенье в столице было +18 градусов, а начало недели и вовсе демонстрирует июньскую погоду – на градуснике +21,2. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О майских температурах синоптики говорили еще в выходные – в воскресенье в столице было +18 градусов, а начало недели и вовсе демонстрирует июньскую погоду – на градуснике +21,2. Синоптики говорят, что в Москве установлен рекорд тепла. Прежний абсолютный максимум 13 апреля был установлен в 2008 году, рекорд составлял +20,4 градусов.

- Причина аномального потепления – вторжение на Русскую равнину воздушных масс из Средней Азии. В Москве уже сегодня наступит июнь, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Москвичи уже выбирают для прогулок шорты и футболки, на автомобильных форумах обсуждают, что самое время «переобуваться» - менять зимнюю резину на летнюю.

- В столице расцвели первые тюльпаны под открытым небом. Пик цветения рекордных 100 тысяч тюльпанов в саду ожидаем к 9 мая, - рассказали в Аптекарском огороде при МГУ.

В Московском зоопарке греться на солнышке с каждым днем выходит все больше животных.

- Сегодня гориллы вышли в уличный вольер. Стали выходить наши теплолюбивые копытные: зебра Дэбора и ее соседки – черные антилопы. Совсем скоро по лужайкам будут гулять жирафы, а в пруду плавать капибары, выходят из спячки летучие мыши, - рассказали в Московском зоопарке.

Синоптики говорят, что такая теплая погода сохранится недолго. На северо-запад России прорвется холодный атмосферный фронт, и, хотя осадков он принесет немного, но распространится холодный воздух из Скандинавии.

- С четверга начинаются грозовые дожди, к субботе похолодает до +14 градусов, но и эти отметки почти на 4 градуса выше климатической нормы, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Напомним, что в столице уже подготавливают системы к отключению теплоснабжения – то есть отопительный сезон завершается. В законодательстве обозначено, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше +8 градусов, то принимается решение об окончании отопительного сезона.

- Предстоит отключить отопление более чем в 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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