В Москве раньше срока заработали речные трамвайчики

Началась навигация речных трамвайчиков по Москве-реке. Фото: Павел КЛОКОВ

Это просто праздник какой-то. Мало того, что в Москве уже практически лето. Побит очередной температурный рекорд. В кафешках веранды открылись. Раньше срока заработал велопрокат. Так ещё и навигацию по Москве-реке запустили. И тоже раньше срока. Кораблики курсируют от моста Багратион до Южного речного вокзала. Хотя, наверно, правильней сказать, не кораблики, а теплоходы. И не курсируют, а ходят.

Согласно официальному графику, сезон должны были открыть 24 апреля, но «в связи с благоприятной гидрометеорологической обстановкой» дату передвинули на 13-е число.

Хотя и не все причалы готовы принять сейчас речные суда. «Киевский», например, пока закрыт, кассы бездействуют, вход загорожен металлическими ограждениями. Причал «Зарядье» тоже. А вот «Устьинский мост» на Москворецкой набережной начал потихоньку принимать посетителей. У парапета, как обычно, стоят зазывалы и предлагают прокатиться по Москве-реке, увидеть исторический центр с самых неожиданных ракурсов, надышаться ветром, если хотите.

Согласно официальному графику, сезон должны были открыть 24 апреля. Фото: Павел КЛОКОВ

Передо мной предстали два судна. Белоснежная «Аврора 1». Вытянутая словно пантера. Независимая. И маленький приземистый теплоходик, напоминающий посудину из фильма «Берегите женщин». Я невольно начал гадать, как он называется. В голову лезли обидные варианты. «Черепаха». «Улитка». «Каракатица». Оказалось, «Советский Союз». Перед тем, как ступить на его борт, мне даже пришлось мысленно извиниться.

«Советский Союз» перед отправкой в свое неторопливое путешествие. Фото: Павел КЛОКОВ

Несмотря на то, что этот двухпалубный теплоход был выпущен в 1976 году, передвигается он резво. Как жеребёнок. Не успели оглянуться, как «Зарядье» осталось позади. Да и Кремль тоже. И Храм Христа Спасителя. И гигантский Петр в юбке. И Крымский мост.

Пожелание "счастливого плавания" от Речфлота. Фото: Павел КЛОКОВ

За 500 рублей меня доставили до парка Горького и обратно. Без всякой экскурсии. Плюс ещё 150 рублей потратил на кофе. Судно хоть и маленькое, но имеется свой банкетный зал и миниатюрный бар.

Отсюда открываются неповторимые виды Москвы. Фото: Павел КЛОКОВ

Речная прогулка кончилась бы минут на двадцать быстрее, если бы на причале «ЦПКиО» мы бы не стали добирать пассажиров. А так - ровно один час.

На палубе "Советского союза". Фото: Павел КЛОКОВ

В целом движение оживляется. В пути нам навстречу прошли сразу несколько теплоходов («Колесовъ», «Прима Вера» и другие). Народу пока не так много, но это в рабочий вторник. На выходных обычно туристов на причалах целые толпы.

P.S. Что касается стоимости путешествия, есть целый ряд факторов, которые на неё влияют. Наличие экскурсовода, дальность пути, класс теплохода, наличие ужина. Поэтому лучше выбрать подходящий маршрут заранее в Интернете. Скажем, прогулка от делового центра Москва-Сити до парка Зарядье обойдётся в 250 руб, а гастрономический круиз от Парящего моста до Воробьёвых гор - в 1100. Есть и дороже. Прогулка на яхте «Рэдиссон Ройал», например. Отдельные столики для двоих, ужины от шеф-повара, широкий выбор напитков, панорамное остекление, климат-контроль, танцпол... Короче, 2420 руб с носа (за 2,5 часа прогулки).