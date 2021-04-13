Для вакцинации на дому уже сформировали 66 медицинских бригад. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице расширяют возможности для вакцинации от COVID-2019. С 13 апреля москвичи смогут сделать прививку на дому.

- С сегодняшнего дня экспериментально начинаем вакцинацию жителей на дому, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В первую очередь прививку на дому смогут сделать москвичи, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении. Таких жителей в Москве около 120 тысяч. Все они являются подопечными соцработников. Подавать заявку на вакцинацию не нужно будет, москвичам достаточно изъявить желание и сообщить об этом соцработникам, которые с марта стали обходить по квартирам. После этого данные будут переданы выездным бригадам, которые приедут по указанному адресу и сделают прививку.

Для вакцинации на дому уже сформировали 66 медицинских бригад из медиков, которые работают в поликлиниках Департамента здравоохранения Москвы. У каждой бригады будут средства защиты, термоконтейнер для перевозки вакцины, так как температура не должна превышать -18 градусов.

- Всю необходимую информацию о маломобильных гражданах, состоящих на надомном обслуживании, в поликлиники передадут органы социальной защиты населения, - сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Напомним, что вакцинация проходит в 100 кабинетах, расположенных в поликлиниках Москвы, а также прививку можно сделать в мобильных пунктах вакцинации – в торговом центре ГУМ, «Европейский», «Щелковский», в фудмолле «Депо» и во всех флагманских центрах «Мои документы».