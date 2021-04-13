В духе 90-х: За что в элитном фитнес-центре Москвы расстреляли вора в законе Алика Рыжего

Убитый Алик Рыжий (он же Альберт Питерский) - личность в криминальных кругах небезызвестная. Фото: Личная страница Вконтакте

Женщины на беговых дорожках не сразу поняли, что произошло. Несколько громких хлопков. Обернулись на звуки: у тренажера упал качок, через белую футболку у него проступают красные пятна. Рядом с ним другой мужчина спешно убирает пистолет. «Спортсмены» с криками кинулись к выходу. Киллер поспешил следом - быстро, но без особой суеты. А главное - даже не пряча от камер своего лица.

И это же не заштатная «качалка» на окраине Москвы. Фитнес в дорогом жилом комплексе «Алые паруса» на берегу Москвы-реки! Элитные высотки, где цена за однокомнатную квартиру без ремонта начинается от 18-20 миллионов рублей.

Поначалу в лентах новостей эта история выглядела как бытовуха. Мол, качались на соседних тренажерах двое мужчин, кто-то что-то ляпнул, начался конфликт. Ну, один и схватился за ствол. При убитом нашли документы на имя Геннадия Петрова. Но вскоре стало ясно, что никакой он не Геннадий. И совсем не Петров.

Убитый несколькими выстрелами в спину оказался 40-летним вором в законе Али Гейдаровым. Он же Алик Рыжий. Он же Альберт Питерский. Личность в криминальных кругах небезызвестная. И дела, к которым он в последнее время имел отношение - глобальные.

ПЕРЕЖИЛ ДВА ПОКУШЕНИЯ

Говоря на криминальном сленге, Алик не так давно «откинулся». Меньше года назад вышел на свободу после очередной отсидки.

За плечами - бурная лихая жизнь.

Уроженца Азербайджана еще в начале 2000-х, в его 19 лет, занесло на русский север. Парень оказался в Архангельске, прибился к банде, и, как говорят, на местном рынке «доил» торговцев фруктами. За это и едва не сел в первый раз - в 2002-м получил условный срок по статье «вымогательство». Затем были две недолгие поездки в колонию, хотя по статьям обвинения Уголовный кодекс изучать можно: побои, грабеж, похищение документов, хулиганство.

С таким послужным списком Алик Рыжий пошел на повышение - переехал из Архангельска в Санкт-Петербург. Здесь в 2012-м его короновали как вора в законе. Протекцию молодому человеку дал сам Дед Хасан - Аслана Усояна на тот момент называли главным человеком в российском криминале. Впрочем, Деда Хасана вскоре застрелили на выходе из московского ресторана, а члены его большого клана оказались участниками нового раздела сфер влияния. Гейдарова дважды пытались убить - в Петербурге и Турции. Но он оба раза спасся.

Аслан Усоян ("Дед Хасан") на оперативных кадрах 2005 г.

В 2016 году Али Гейдаров снова сел. Взяли его за участие в разбойном нападении на предпринимателя, но потом еще выяснилось, что жил он, гражданин Азербайджана, с фальшивым российским паспортом. Дали 6 лет и отправили в Марий Эл. В колонии Алик вел себя образцово и вышел летом прошлого года условно-досрочно. За несколько месяцев на свободе без приключений не обошлось. В начале нынешнего года Гейдарова задерживали в Архангельске - подозревали, что он причастен к поджогу внедорожников местного бизнесмена. Отпустили.

После возвращения из зоны Алик жил на три города - чаще в Москве, но время от времени ездил «по делам» в Петербург и Архангельск.

В столице он снимал большую квартиру в «Алых парусах».

УБИЙЦА УЕХАЛ НА АВТОБУСЕ

В том, что убийство вора в законе - заказное и напрямую связано с его криминальными делишками, ни у кого сомнений нет. Киллер тоже уроженец Азербайджана.

- Судя по всему, киллер следил за Гейдаровым несколько недель, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Он тоже снял квартиру в жилом комплексе, буквально через подъезд от Гейдарова.

Чтобы не вызывать подозрения, жил с любовницей. При этом запрещал ей фотографировать себя, иногда где-то пропадал.

Известно, что киллер тоже начал ходить в фитнес-клуб, когда выяснил, что Гейдаров появляется там несколько раз в неделю. Собственно, об увлечении вора «качалкой» знали многие, он частенько любил пощеголять на фото огромными бицепсами.

- Очевидно, что нападение было продумано, убийца следил за своей жертвой с близкого расстояния, стараясь не вызывать подозрения, - продолжает источник. - Гейдарова почти всегда сопровождал охранник. Но во время тренировок мужчина своего телохранителя отпускал.

Как же преступник пронес боевое оружие в фитнес-клуб элитного жилого комплекса?

- На территорию ЖК ввезти можно что угодно, - говорит источник. - Да, там есть въезд со шлагбаумом и охраной, но, если ты жилец, снимаешь квартиру, а номер авто есть в базе, тебя пропускают без досмотра. А вот в фитнес-клубе есть система безопасности, рамки. Но каким образом человек с оружием (в сумке у киллера было два пистолета с боеприпасами – австрийский «Глок» и «Скорпион», - Авт.) прошел через них и никто его не остановил - большой вопрос. Сейчас проводится проверка, что произошло. Были ли включены рамки или кто-то из персонала не доглядел.

Отметим, что фитнес-клуб охраняет сотрудник ЧОП, но он лишь изредка появляется в самом тренажерном зале, чаще всего этот человек дежурит у входа.

Следователям удалось отследить по камерам, как после убийства ушел киллер. Сообщника на машине, который помог бы быстро скрыться с места, у него не было. Убийца Гейдарова, выйдя из фитнеса, пешком выбрался за территорию ЖК, сел на обычный рейсовый автобус, доехал до метро и уже там взял такси. Задержать его пока не удалось.

РЫНОК

По словам источника в следствии, последние годы имя Али Гейдарова связывали с криминальной войной за теневые доходы от торговцев рынка «Фуд-Сити» - крупнейшей торговой базы Москвы, куда везут из стран СНГовощи и фрукты.

- За свой кусок пирога здесь уже несколько лет борются сразу несколько крупных криминальных фигур азербайджанского происхождения, - заявляет источник.

После убийства Деда Хасана считалось, что эту негласную войну за «Фуд Сити» выиграл вор в законе Ровшан Джаниев (Ленкоранский). Но в 2016 году он убит в Стамбуле (киллер расстрелял его машину на светофоре).

Масштабы торговли "Фуд-Сити" с высоты птичьего полёта. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После этого, как считают криминалисты, торговцы «Фуд Сити» попали под контроль другого азербайджанского «законника» Надира Салифова, который контролировал многие столичные рынки даже сидя в колонии. Но в прошлом году убит и сам Салифов. Собственный телохранитель (очевидно, перевербованный кем-то) застрелил его в затылок.

- Примерно так же, как в Москве застрелен Али Гейдаров, - резюмирует наш источник. - Многие считали, что к устранению Джаниева и Салифова Гейдаров мог иметь самое прямое отношение. Возможно, это месть. Но не исключено, что это новый этап передела рынка. Считалось, что в итоге Гейдарову удалось взять под свой контроль поставку овощей из Азербайджана на «Фуд Сити» - с фур и торговцев он имел свой процент. На круг это очень большие деньги.