Ректор РХТУ Александр Мажуга: Усилить финансирование науки - одна из моих задач

Мажуга решил, что он сможет сделать еще больше для родной химии в частности и для науки и высшего образования в целом, если станет депутатом. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

У 40-летнего ректора Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александра Мажуги (на фото) головокружительная научная и административная карьера. Выпускник знаменитой 171-й

московской школы и не менее знаменитого химфака МГУ имени Ломоносова, он в 24 года защитил кандидатскую диссертацию на тему, которую обычный человек даже не сможет выговорить. А 9 лет

спустя прошла успешная защита его докторской, название которой все-таки рискнем привести:

«Дизайн и синтез бифункциональных аурофильных органических лигандов и координационных соединений на их основе для биологического применения». Мажуге не исполнилось 37 лет, когда он был назначен исполняющим обязанности ректора РХТУ.

Александр Георгиевич год за годом побеждал в различных инновационных конкурсах. В частности, в 2017-м победил в конкурсе на соискание премии правительства Москвы молодым ученым в номинации «Химия и наука о материалах».

Наверное, о таких людях завистники говорят: «Жизнь удалась».

Но Мажуга решил, что он сможет сделать еще больше для родной химии в частности и для науки и высшего образования в целом, если станет депутатом.

И объяснил журналистам, почему он так думает, в день 60-летия полета Гагарина:

- Исполнилось 60 лет, как был совершен первый полет человека в космос, и именно наша страна открыла путь в космическое пространство. Достижения наших ученых, исследователей, инженеров способствовали тому, чтобы был осуществлен полет.

- Сейчас особый год.

- Да, 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Государство выбрало стратегический вектор, который связан с наукой, образованием и здравоохранением.

- Ну достижениями ученые наши и раньше богаты были.

- А сейчас они позволили создать эффективную вакцину от коронавируса. И сделать это в очень короткий срок. Мы создали безопасную, эффективную вакцину.

- Вы не только ученый, но уже и педагог со стажем.

- Как руководитель большой организации понимаю, что именно можно улучшить в области образования и в области науки. Понимаю, что можно сделать в области ранней профориентации.

- Например?

- Надо выстраивать тесную связь между школой, вузом и предприятием. Нужны комфортные условия для молодых ученых.

- С чего начнете?

- Необходимо повышать стипендии студентам и аспирантам и заниматься вопросами жилья. Это уменьшит отток кадров. Необходимо развивать технологии, которые позволят создавать качественные отечественные медпрепараты.

- Интересы науки в Думе до сих пор были представлены недостаточно?

- Интересы науки, здравоохранения, образования должны быть полно представлены в высшем законодательном органе государственной власти. Я не могу стоять в стороне. И принял решение, баллотироваться в депутаты Госдумы.

Свои вопросы ректору РХТУ задал и журналист «Комсомолки».

- Вы понимаете, как будете сотрудничать с коллегами-учеными, которые сейчас, как и вы, собираются баллотироваться к Госдуму, представляете возможный уровень коллаборации?

- Вообще наука сама по себе подразумевает коллаборацию. Есть вопросы, которые мы в любом случае решаем сообща. Вместе с коллегами и партнерами. Как именно это будет происходить в моем случае, если меня изберут в нижнюю палату парламента, говорить пока рано. Но надеюсь, что и ученые, и педагоги высшей школы в Госдуме представлены будут. А значит, у нас с ними будет и коллаборация.

- В предыдущие созывы звучали голоса: зачем в парламенте столько артистов, спортсменов - они же не представляют, что такое законотворческая работа. А вот вы - доктор химических наук, представляете себе, что это такое?

- Для меня это точно не является препятствием, потому что представление о законотворчестве у меня есть - работа руководителем такого крупного вуза это подразумевает. Мы работаем с документами немало.

- Известно ли вам, в предыдущих созывах работали ваши коллеги - выпускники химфака МГУ?

- Честно говоря, не знаю, но мне кажется, что нет.

- Когда принимается бюджет, регулярно слышен стон: денег на науку не хватает. Как вы собираетесь изменить ситуацию?

- Почти уверен, что смогу это сделать Увеличение финансирования науки и образования - одна из важнейших моих задач в парламенте. Мы понимаем, где и как это нужно делать.

- То есть вам уже известны рычаги, на которые надо будет нажать?

- Пока об этом говорить рано. Но есть понимание, в каком направлении двигаться.

- В семье вы обсуждали ваше желание идти в депутаты?

- Конечно. Близкие понимают, что это сложно. Но в семье меня все поддержали.