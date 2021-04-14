«Иду в Госдуму, чтобы исправлять ошибки в развитии медицины, образования и науки»

Ректор ФГБОУ ВО "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" Александр Мажуга. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Выборы в Госдуму должны состояться в нашей стране в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга заявил о том, что настало время исправить ошибки, которые были допущены в развитии медицины, образования и науки. По его словам, на выборы в Государственную Думу он идет именно для того, чтобы инициировать принятие системных решений на государственном уровне.

«Сегодня наука впервые вышла в ранг ключевых национальных приоритетов, а 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий, - сказал Александр Мажуга. - Как ученый и руководитель-практик, я вижу и успехи российской науки, и ошибки, которые необходимо исправить на государственном уровне. Это касается не только науки, но и медицины и образования. Поэтому я и принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Государственную Думу».

Ректор РХТУ считает, что для укрепления научно-технологического суверенитета России нужен комплексный подход. Так, необходимо вернуть России лидерские позиции на мировом рынке образования, приостановить утечку мозгов, создавать по-настоящему конкурентные условия работы для людей, которые продвигают отечественную науку.