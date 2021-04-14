Браслет с QR-кодом может спасти жизнь

Технология умных браслетов отработана, достаточно известна и активно используется в других странах. Фото: Shutterstock

Каждый год тысячи людей уходят из дома и теряются. Среди них есть и те, кто страдает проблемами с памятью, а также маленькие дети. Им могут помочь специальные браслеты с технологией NFC и QR-кодом для идентификации личности. Об этом рассказал руководитель направлений «Обучение» и «Лес на связи», координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов.

По его словам, в городе должен быть шанс быстрее найти потерявшегося человека с когнитивными нарушениями или ребенка, который не может о себе рассказать.

«Сама технология таких браслетов отработана, достаточно известна и активно используется в других странах, - говорит Олег Леонов. - В столице при поддержке городских властей их начнут использовать в мае - июне. Это силиконовый браслет с чипом таким же, как в мобильном телефоне. Родственники могут записать на этот чип информацию о человеке. Браслеты будем бесплатно выдавать нуждающимся людям и часть из них выделим для детей. Сервисом смогут воспользоваться те, кто оставит заявку через МФЦ. Там же можно будет получить браслет. В целом он поможет спасти порядка 10 тысяч жизней в год по всей России».

Проект также поддерживают в Фонде помощи людям с деменцией и их семьям «Альцрус».

«Этот браслет - самый простой и эффективный способ идентифицировать человека с потерей памяти, про который я когда-либо слышала, - сказала президент Фонда Александра Щеткина. - Моя семья тоже столкнулась в такой проблемой, когда мы искали потерявшуюся пожилую тетю. Это очень тяжело, когда не знаешь, где находится близкий человек, не можешь ему помочь. Нужно всегда быть внимательным к здоровью родных, оставаться бдительным даже, если человек с деменцией с виду нормально общается. Такие люди могут потеряться мгновенно. А с новыми технологиями шанс их найти повышается».

Цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НА ЗАМЕТКУ

Как это работает?

Устройство с NFC-технологией и QR-кодом:

• хранит на чипе важную информацию о своем владельце - фамилию, имя, отчество человека и телефоны его близких. При необходимости эти данные можно считать с помощью телефона;

• не требует подзарядки;

• поддерживается производителями современных смартфонов.

Если увидите нуждающегося в помощи дезориентированного человека с таким браслетом, то можно попросить его проверить сведения с чипа. Достаточно поднести свой мобильник к указанному на браслете QR-коду. Также сообщить о человеке можно круглосуточно и бесплатно операторам горячей линии «Лиза Алерт» - 8(800)700-54-52.

«Найден! Жив!»

Активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» не первый год занимаются спасением потерявшихся людей с деменцией. Для этого запустили социальный проект «Островок безопасности», направленный на возврат людей. Программа действует во всех магазинах сетей «Пятерочка» и «Вкусвилл», в отделениях Сбербанка. Сотрудники здесь обучены специалистами «Лиза Алерт» для распознавания дезориентированного человека. Ему задают вопрос-«маркер», и если ответ насторожит, то сотрудник магазина или банка позвонит по специальному телефону. Дальше потерявшему человеку помогут поисковики. А в ориентировке на розыск появится долгожданное «Найден! Жив!».