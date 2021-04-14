В Москве водитель пассажирского автобуса потерял сознание и въехал в столб

Кабину автобуса серьезно замяло

Авария произошла в половину восьмого утра 14 апреля. Большой автобус-гармошка №901 повернул на улицу Марксистская в Таганском районе Москвы. В районе станции метро машина должна была притормозить, чтобы высадить пассажиров. Но вместо этого махина промчалась мимо, а затем вильнула на тротуар и врезалась в столб.

Кабину автобуса серьезно замяло. В салоне попадали пассажиры. Многие готовились к выходу у станции метро.

— Причина происшествия — водителю внезапно стало плохо. Сотрудник прошел предрейсовый осмотр, а автобус прошёл технический осмотр. Детали уточняются. Мосгортранс проведет служебную проверку по этому инциденту, — сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

По информации ведомства, кроме водителя пострадали еще четверо пассажиров. Погибших нет. На место съехались все экстренные службы. Сотрудники ДПС регулируют движения, пока пожарные разделяют электроопору и кабину автобуса.

В ГУ МЧС России по Москве иные данные о пострадавших. В экстренном ведомстве говорят о девяти раненых. 42-летнего водителя автобуса зажало в салоне.

О нем известно, что в автопарке мужчина работает 19 лет. Последний выходной у него был 11 апреля. Медосмотр перед рейсом прошел без замечаний.