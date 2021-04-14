Москва разработала новый продукт по поддержке экспортеров

Международная выставка «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане» прошла в этом году в Ташкенте впервые Фото: Facebook

На выставке «ИННОПРОМ» во время большой промышленной недели в Узбекистане, которая проходила с 5 по 7 апреля, Центр «Моспром» представил потенциальным зарубежным покупателям новый продукт. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Центр поддержки и развития экспорта «Моспром» представил новое направление поддержки в рамках байерской программы – уже сформированную кооперационную цепочку, - сказал заместитель мэра. - Мы предлагаем потенциальным зарубежным покупателям качественный продукт, собранный «под ключ» предприятиями столицы. Производители различных, но взаимосвязанных товаров теперь могут продавать их в рамках единого комплексного предложения. Новое направление расширит возможности московских производителей на внешних рынках. За три дня выставки наши предприятия провели более 150 встреч с представителями государственных компаний и бизнеса Узбекистана».

Первым примером нового продукта Центра «Моспром» стала кооперационная цепочка столичных производителей по созданию автономного освещения для сельскохозяйственных предприятий, представленная на стенде Москвы в Узбекистане. В цепочку вошли производители трансформаторов тока, литий-ионных аккумуляторов, датчиков температуры, систем автоматизированного учета энергией и светового оборудования, кабелей.

На коллективном стенде московских производителей было продемонстрировано около 15 высокотехнологичных решений в области машиностроения и энергетических технологии , разработанных 8 столичными компаниями.

Международная выставка «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане» прошла в этом году в Ташкенте впервые. Узбекистан – традиционный торговый партнер столицы.

«Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Узбекистан показывает уверенный рост уже не первый год, - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - По итогам 2020 года объем увеличился на 7,29 процента по отношению к 2019 году до 464,53 миллиона долларов США».