Иностранцы смогут привиться от коронавируса возле стадиона "Динамо" в Москве

В столице открыли еще два пункта для вакцинации Фото: Алиса ТИТКО

Вакцинация от коронавируса в Москве продолжается уже четыре месяца, за это время привилось около 1 млн человек. Для комфорта горожан открываются дополнительные мобильные пункты, еще два начали работу с 14 апреля в торговом центре "ВТБ Арена Плаза" (Ленинградский проспект, дом 36) и на фуд-корте "Подсолнухи" (Открытое шоссе, владение 9, строение 14а).

- Сделать прививку от COVID-19 там смогут все желающие старше 18 лет. Вакцинация будет проводится в рамках живой очереди. С собой необходимо иметь только паспорт и, при наличии, полис ОМС, - сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

Вакцинация от коронавируса в Москве продолжается уже четыре месяца, за это время привилось около 1 млн человек. Фото: Алиса ТИТКО

Пожилые люди в приоритете

Новый пункт вакцинации расположен возле стадиона "Динамо" - на первом этаже в торговом центре "ВТБ Арена Плаза". Кабинет ни чем не отличается от ранее открывшихся прививочных пунктов в ГУМе, фудмолле "Депо" и торговых центрах "Европейский", "Щелковский".

На кабинете есть надпись "Здесь проводится вакцинация от Covid-19". Прийти сюда можно без записи, прививку сделают врачи Городской поликлиники №62.

- Мы вакцинируем "Спутником V". В первую очередь мы приглашаем людей старших возрастных групп, чтобы они защитили себя. Для них, у кого особенно хронические заболевания, важно привиться, - сказала Анна Матвеева, главврач Городской поликлиники №62.

Пациенты получают анкету, где заполняют данные о болезнях, проходят предварительный осмотр врачом, им делают прививку и контролируют самочувствие горожан в течение 30 минут после введения вакцины. Пациент получает сертификат и согласовывает с врачом дату для второго этапа вакцинации - через 21 день.

Для комфорта горожан открываются дополнительные мобильные пункты, еще два начали работу с 14 апреля в торговом центре "ВТБ Арена Плаза" (Ленинградский проспект, дом 36) и на фуд-корте "Подсолнухи" (Открытое шоссе, владение 9, строение 14а). Фото: Алиса ТИТКО

Могут ли привиться иностранцы?

До сих пор не утихают многочисленные разговоры о "прививочных турах" в Россию, якобы туристы из других стран смогут приезжать на вакцинацию. Ранее в Министерстве здравоохранения РФ объяснили, что приоритетом является вакцинация российских граждан, но прививку также могут сделать граждане иностранных государств.

- Смогут ли иностранные граждане привиться в новом мобильном пункте?

- Иностранные граждане могут вакцинироваться, если они имеют разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, а также полис ОМС. При себе нужно иметь паспорт, - сказала Анна Матвеева, главврач Городской поликлиники №62.

Что делать после прививки?

В большинстве случаев у пациентов не наблюдаются побочные эффекты после вакцинации. В отдельных случаях бывает повышение температуры, недомогание, слабость.

- После прививки обязательно сдавать тест на антитела, чтобы проверить эффект вакцинации?

- Такой необходимости нет. Исследования показали, что даже если не очень высокие показатели, то иммунитет все равно есть. При столкновении с коронавирусом быстро реагирует иммунная система. Волноваться пациентам не стоит, иммунитет формируется точно. И он более устойчивый, чем после заболевания коронавирусом. Были случаи, когда человек сделал вакцину и через какое-то время столкнулся с вирусом, но перенес в легкой форме, - сказала kp.ru Анна Матвеева, главврач Городской поликлиники №62.

- Когда человеку нужно будет очередную прививку? Через год, два?

- Когда будут данные от исследователей, то мы сообщим. Надеемся, что минимум на год хватит. Через два-три месяца приходить пациенту точно не нужно.

Иностранцы смогут привиться от коронавируса возле стадиона "Динамо" в Москве Фото: Алиса ТИТКО

КОНКРЕТНО

Где в Москве можно сделать прививку без записи (ежедневно, с 10.00 до 21.00):

ГУМ - Красная площадь, дом 3

ТРЦ «Афимолл Сити» - Пресненская набережная, дом 2, первый этаж, флагманский центр госуслуг ЦАО

Фуд-молл «Депо» - улица Лесная, дом 20, строение 3

Театр «Геликон-опера» - улица Большая Никитская, дом 19/16, строения 1 и 2

ВДНХ - полукруглое здание слева от главного входа), Проспект Мира, дом 119, строение 227

ТРЦ «Рио» - Ленинский проспект, дом 109

ТРЦ «Гагаринский - улица Вавилова, дом 3

ТРЦ «Ереван Плаза» - Большая Тульская улица, дом 13

ТРК «Щука» - Щукинская улица, дом 42

ТРЦ «Европейский» - площадь Киевского Вокзала, дом 2

ТЦ «Круг» - Старокачаловская улица, дом 5а

ТДК «Тройка» - Верхняя Красносельская улица, дом 3а

Центр госуслуг районов Северное Тушино и Южное Тушино - с 8.00 до 19.30, улица Василия Петушкова, дом 13, корпус 1

Центр госуслуг Дмитровского района - с 8.00 до 19.30, Лобненская улица, дом 4а

Центр госуслуг района Ясенево - с 8.00 до 19.30, Новоясеневский проспект, дом 9

ТРЦ «Домодедовский» - Ореховый бульвар, дом 14, корпус 3

ТЦ «Кунцево Плаза» - Ярцевская улица, дом 19

ТЦ «Парк Хаус» - Сигнальный проезд, дом 17

ТЦ «Эльбрус» - Кавказский бульвар, дом 17

ТРЦ Columbus - Кировоградская улица, дом 13а, флагманский центр госуслуг ЮАО

ТЦ «Метрополис» - Ленинградское шоссе, дом16а, строение 8, флагманский центр госуслуг САО

ТРЦ «Спектр» - Новоясеневский проспект, дом 1, флагманский центр госуслуг ЮЗАО

ТРЦ «Щелковский» - Щелковское шоссе, дом 75, флагманский центр госуслуг ВАО

ТЦ «Город» - Рязанский проспект, дом 2, корпус 3, флагманский центр госуслуг ЮВАО

ТЦ «Арена Плаза» - Ленинградский проспект, дом 36

Фуд-корт «Подсолнухи Art & Food» - Открытое шоссе, владение 9, строение 14а

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем легче болел, тем больше последствий: 80% людей не могут полностью восстановиться после коронавируса

Однако в клинике МГУ близки к разгадке постковидного синдрома (подробности)