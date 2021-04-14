«Мы катали, мы катали, наши пальчики устали»: испытываем процедуру добровольной дактилоскопии в Москве

Чтобы сдать добровольную дактилоскопию в Москве, пришлось поднять на уши весь райотдел полиции Фото: Андрей АБРАМОВ

— Какую дактилоскопию? Вы по уголовному делу проходите? — тетенька из «аквариума» дежурной части чесала затылок.

Я на пороге одного из райотделов Восточного округа Москвы. Пришел добровольно откатать пальчики. Такую возможность всем гражданам дали еще в 1999 году. По данным МВД за это время процедуру прошли всего 4 млн человек (зачем это нужно, см. «На заметку»).

Так выглядят дактокарты с отпечатками Фото: Андрей АБРАМОВ

В «дежурку» зашла еще сотрудница. Коллега махнула в мою сторону и начала объяснять, что гражданин хочет добровольную процедуру дактилоскопии.

— Чего-о-о? — затянула девушка с звездочками младшего лейтенанта на погонах.

Я помахал ей из-за стекла. В ответ мне велели ждать. Через пять минут в «аквариуме» влетел третий сотрудник. Сцена повторилась. До меня долетело удивленное: «Че?». Остальной диалог не разобрал — больно стекло толстое. Но крайняя степень удивления копов читалась по губам.

ВОЛШЕБНАЯ ФРАЗА

Из-под фуражек меня сканировали три пары полицейских глаз. На переговоры отправили самую молодую сотрудницу.

— Ну, и зачем? — тяжело вздохнула девушка.

— МВД постоянно «рекламирует» такую возможность. Госуслугу хочу получить, — гордо отрезал я.

Девушка вздрогнула. Вновь убежала в дежурную часть и по слогам произнесла фразу коллегам. Те перепугались не меньше.

Как мне потом шепнули, за непредоставление госуслуг полагается административный штраф. Любой прокурор с радостью ухватится за возможность покарать нерадивых людей при исполнении. Потому что к качеству госуслуг нынче особое внимание.

Штаб полицейских в дежурной части, который собрался по мою душу, в итоге нашел нужного сотрудника. Улыбчивый лейтенант с глянцевой лысиной вновь спросил: «Почему и для чего?». Откопировал мой паспорт и повел по темным коридорам райотдела.

— Вы у нас первый за долгие годы, — объяснил сотрудник удивление всего коллектива.

Смыть краску с ладоней оказалось непросто Фото: Андрей АБРАМОВ

ПОЯВИШЬСЯ ВО ВСЕХ БАЗАХ

Мы оказались в комнатушке с веселыми розовыми стенами. У окна медицинская кушетка, на которой разлеглись три фантика от «Сникерса».

— Я сделаю, мне не сложно. Но вы руку сейчас только замараете, — болтал сотрудник.

— Салфетка добровольцу не полагается?

Летёха картинной рассмеялся. По фантикам на кушетке было понятно, что сервис тут так себе.

— Все равно подушечки пальцев ближе к ногтю с возрастом стираются, — продолжал полицейский. — Так что особо не обольщайтесь, что будете старым и по этим отпечаткам вас опознают. А пока молодой, оставите случайно пальчики на месте преступления, и будут вас дергать. Вы же теперь во всех базах появитесь.

Я понимающе покивал. Сотрудник старательно массировал валиком кляксу особых чернил. За его спиной в заводской пленке стоял дактилоскопический сканер. Прибор автоматически снимает отпечатки без всякой краски.

— Даже не спрашивайте! Сложно объяснять, почему мы его не используем… — предупредил полицейский мой вопрос.

Дактилоскопию делают в трех экземплярах. Откатывают каждую подушечку пальцев, затем фаланги и полностью всю ладонь. Когда краска подсохнет, дактокарты — так называются эти бланки, сканируются и вносятся в электронную базу.

— Пожалуйста, госуслуга оказана! — довольно отрапортовал лейтенант.

Мне разрешили воспользоваться местной уборной. Вся раковина и мыло были вымазаны черными отпечатками. За десять намыливаний ладоней краска почти сошла. Пока отмывался, услышал, что стал главным ньюсмейкером райотдела. В коридорах болтали о странном парне, который потребовал откатать ему пальцы. Провожали меня всей дежурной частью.

НА ЗАМЕТКУ

Для чего проходить дактилоскопию

Отпечатки пальцев обязательно сдают все силовики, чоповцы, а также задержанные, осужденные и мигранты. Добровольную процедуру в первую очередь предлагают людям опасных профессий, поклонникам экстремального туризма и пенсионерам. Пальчики хранятся в базе до достижения человеком возраста 80 лет. Но МВД предлагает увеличить срок до 100 лет — жить россияне стали дольше.

Отпечатки пальцев — «документ», который всегда при человеке. Если потерять паспорт за границей и обратиться в посольство за восстановлением, то личность человека будут устанавливать через запрос в Россию. С отпечатками вся процедура быстрее.

В регионах есть примеры, когда дактилоскопия помогала вернуть заплутавших в городе пожилых или больных родственников. То же касается и детей. Еще один распространенный пример: установление личности для оказания медпомощи. Человек без сознания, кто они и откуда - неясно. Другое дело, что за дактилоскопию особого значка или хотя бы справки не дают. Поэтому нет гарантии, что кто-то догадается проверить пациента по этой базе.

КОНКРЕТНО

Как сдать отпечатки в Москве

Сделать это можно в любом райотделе полиции: ваша реальная прописка значения не имеет. Нужен только паспорт. Записываться предварительно не нужно.

Провести дактилоскопию детям можно с шести лет. Для этого родителям или опекунам нужно написать заявление и приложить документы на ребенка. Такую же процедуру можно провести недееспособным гражданам, например, людям с расстройством психики по заявлению опекунов.

Потребовать уничтожить добровольную дактилоскопию можно в любой момент. Для этого также нужно прийти в полицию и написать заявление.