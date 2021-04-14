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Экономика14 апреля 2021 13:55

В Москве по проекту «Индустриальные кварталы» появятся современные промышленные производства

Заммэра Владимир Ефимов рассказал, каким объектам будет уделяться особое внимание
Иван ЛУКИН
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Под современные экологичные производственные объекты будет использовано 11 миллионов квадратных метров

Под современные экологичные производственные объекты будет использовано 11 миллионов квадратных метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Градостроительный потенциал программы развития бывших промышленных территорий столицы составит 35 миллионов квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы обследовали 100 процентов промышленных территорий столицы, общая площадь которых составляет почти 15 тысяч гектаров, - сказал заместитель мэра. - Часть из этих территорий занята работающими предприятиями, часть - объектами деловой и другой застройки. Треть промзон не используется по назначению – это почти 5,4 тысячи гектаров, из которых потенциальными для развития города с применением механизма КРТ признаны 1,9 гектара. С этого года проект редевелопмента бывших промышленных территорий носит название «Индустриальные кварталы». Под современные экологичные производственные объекты будет использовано 11 миллионов квадратных метров, под общественно-деловую и социальную застройку – 13 миллионов квадратных метров. Мы предусмотрели и жилую застройку. Она займет также порядка 11 миллионов квадратных метров».

По его словам, всего благодаря проекту «Индустриальные кварталы» с помощью инвесторов построят более 90 социальных объектов. В Москве появится не менее 40 новых средних общеобразовательных школ, а также не менее 50 детсадов. По просьбе жителей в столице построят и пять новых храмов общей площадью 11 тысяч квадратных метров.

«Особое внимание в рамках создания новых «индустриальных кварталов» города будет уделено физкультурно-оздоровительным комплексам, - добавил Владимир Ефимов. - Уже сейчас мы запланировали по меньшей мере 27 новых объектов, включая один аквапарк».

Проект «Индустриальные кварталы» позволит городу получить около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более семи триллионов рублей.

БИЗНЕС-ПРЕСС