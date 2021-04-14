В Москве инвесторов для проекта «Индустриальные кварталы» выберут на аукционах

В 2021 году по проекту «Индустриальные кварталы» планируется провести 35 аукционов для определения инвесторов, которые будут реорганизовывать бывшие промышленные территории столицы. Фото: Shutterstock

В 2021 году по проекту «Индустриальные кварталы» планируется провести 35 аукционов для определения инвесторов, которые будут реорганизовывать бывшие промышленные территории столицы. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общая площадь земельных участков под аукционы составит 456 гектаров, градостроительный потенциал – 7,5 миллиона квадратных метров, - подчеркнул заместитель мэра. - Здесь будет построено 3,7 миллиона квадратных метров производственных площадей, столько же - общественно-деловых объектов и социальных учреждений, а также 0,1 миллиона квадратных метров жилья. Эти 35 проектов дадут городу в общей сложности 146 тысяч рабочих мест и 1,9 триллиона рублей в виде инвестиций. Бюджетный эффект составит до 200 миллиардов рублей в год».

За последние годы в Москве провели достаточно много масштабных проектов, которые формируют облик города и повышают качество жизни москвичей. Еще одним проектом с большим потенциалом для экономики и инфраструктуры столицы, который получил название «Индустриальные кварталы», на ближайшие годы станет комплексное развитие бывших промышленных территорий города. Заброшенные промзоны превратятся в современные районы города. Здесь будет удобно и престижно работать, жить, проводить время.

«За первые три месяца 2021 года в Москве одобрены 27 проектов КРТ, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. - Семь из них уже начали реализовываться. Первый договор о КРТ был подписан летом прошлого года. В промзону Октябрьское поле инвестор вложит 14 миллиардов рублей и построит объекты общей площадью почти 174 тысячи квадратных метров, также там будет создано более 500 новых рабочих мест. Общая площадь под застройку составляет почти 6 гектаров. Помимо нового жилья, там появятся два детских сада, школа, поликлиника и технопарк».