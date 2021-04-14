На западе столицы появятся семь новых индустриальных кварталов

На месте бывших промзон появятся высокотехнологичные экологичные производственные предприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комплексный редевелопмент семи территорий в Западном округе Москвы проведут в рамках городского проекта «Индустриальные кварталы». Шесть проектов коснутся шести бывших промышленных территорий. Ещё один проект включает недострой, работы по которому не ведутся более десяти лет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общая площадь комплексного развития территорий составит почти 250 гектаров, - пояснил заместитель мэра. - На месте бывших промзон появятся высокотехнологичные экологичные производственные предприятия, промышленные технопарки, общественно-деловая застройка, детские сады, школы, поликлиники, а также комфортные жилые дома. Градостроительный потенциал территорий составляет 4,8 миллиона квадратных метров, будет создано порядка 24 тысяч новых рабочих мест. Инвестиции по новым объектам в Западном округе составят порядка 1 триллиона рублей, бюджетный эффект – 105 миллиардов рублей в год».

По данным Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, редевелопмент ждет такие зоны, как Кунцево и Южное Очаково.

«Среди проектов на западе столицы - «Фили», «ул. Никулинская вл. 2», «Западная водопроводная станция», два проекта в зоне «Северное Очаково», - уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Благодаря этому в Западном округе уже в ближайшие годы появится более 2,1 миллиона квадратных метров производственных площадей, общественно-деловые и социальные объекты площадью 1,7 миллиона квадратных метров, 1 миллион квадратных метров нового жилья».