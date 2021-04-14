Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «На месте заброшенных заводов появятся более 90 новых школ и детсадов»

В столице создаются комфортные для жизни и работы горожан условия Фото: Shutterstock

В столице по проекту «Индустриальные кварталы», предполагающему комплексное развитие бывших промышленных территорий столицы, планируют построить более 90 зданий дошкольного и общего образования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Механизм комплексного развития бывших промзон был запущен еще в 2017 году и сегодня набирает обороты, продолжая менять облик столицы, - пояснил заместитель мэра. - Этот подход позволяет создать на территории бывших заводов и фабрик, многие из которых сегодня либо пустуют, либо используются не по назначению, удобную и комфортную для жизни и работы горожан среду. Здесь появляются новые высокотехнологичные производства и промышленные технопарки, жилые дома и общественно-деловая застройка».

По его словам, особое внимание уделяется созданию социалки - общеобразовательных школ, дошкольных учреждений и спортивных сооружений. Благодаря запланированным проектам редевелопмента промзон город получит не менее 50 новых детских садов, не менее 40 школ, 27 спортивных объектов, в том числе один аквапарк, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны. Например, два детских сада и школа появляется на месте бывшей промзоны «Октябрьское поле», договор о реорганизации которой был заключен летом 2020 года.

«На сегодня 1,9 тысячи гектаров столичных территорий признаны пригодными для развития и реорганизации в рамках проекта «Индустриальные кварталы», - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Здесь появятся различные объекты общей площадью 35 миллионов квадратных метров. Это и современные высокотехнологичные производства, и новые комфортные жилые комплексы, а также 13 миллионов квадратных метров зданий общественного и социального назначения, в том числе школы и детсады. На месте бывших промзон, по просьбам жителей, запланировано строительство пяти храмов общей площадью 11 тысяч квадратных метров».