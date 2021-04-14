Метро требует через суд взыскать средства с пассажиров, умышленно спускающихся на пути

В последнее время участились случаи, когда люди ради интереса и экстрима оказываются на рельсах Фото: Евгения ГУСЕВА

В Московском метрополитене требуют взыскать средства с пассажиров, которые умышленно спускались на пути. Люди ради интереса и экстрима оказывались на рельсах. Из-за этого во всех случаях приходилось останавливать движение поездов. И вот в метрополитене заявили о новом подобном случае, который произошел на станции "Преображенская площадь".

- Сегодня снова произошел случай с человеком на пути на станции «Преображенская площадь». Это не было падение. Пассажира уже задержали сотрудники полиции, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Из-за любопытства и красивых фотографий, которые люди хотят сделать на рельсах, прогуляться в тоннеле нарушается график движения поездов, а из-за этого многие пассажиры не могут вовремя добраться на работу и домой.

- В судебном порядке мы требуем взыскать средства с пассажиров, которые умышленно спускались на пути. Это компенсация упущенной выгоды из-за срыва графика движения поездов, нанесенного ущерба подвижному составу и инфраструктуре, а также средства, потраченные на реабилитацию машиниста, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

В столичном метро пассажиров попросили быть особенно внимательными, находясь на станциях, и соблюдать правила безопасности.