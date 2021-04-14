Апрельский субботник в Москве: как моют памятники и монументы

Один из самых высоких памятников в Москве-Юрию Гагарину. Его высота 42.5 метра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в разгаре месячник благоустройства города. Несмотря на поздний сход снега, в этом году уборку города намечено завершить к концу апреля. Наш фотокорреспондент Владимир Веленгурин уже несколько лет активно освещает эти работы. Особенно ему нравиться снимать как моют памятники и монументы.

Горячо любимого Леонида Ильича Брежнева моют в Музеоне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один из самых любимых памятников в Москве А. Пушкину находится в самом центре Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У основания памятника Ленину на Октябрьской площади много безымянных революционных скульптур. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подборку фотографий за это время мы Вам и представляем. На них видите, как после затяжной зимы, после помывки, они начинают радовать глаз своей чистотой и опрятностью. Работы по помывке памятников еще очень много! До конца апреля намечено их промыть аж 1100!

Вид на Триумфальную арку сверху Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бюст Сталина тоже моют, не смотря на некоторые предубеждения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На снимке моют памятник Гоголю. Брызги воды и яркое весеннее солнце сделали эту фотографию необычной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У некоторых жителей Подмосковья есть «домашние « памятники на приусадебных участках. К ним они относятся с большим уважением. На уборке одного из них к 22 апреля в деревне Вялки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О тонкостях и технологии работы по помывке памятников поделился заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков: «Перед началом промывки рабочие проверяют, не появилось ли на сооружении повреждение или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. В завершении монумент насухо вытирают.»

Памятник Юрию Долгорукому напротив Мэрии моют с особой любовью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На ВДНХ моют лебедей, пока еще фонтаны не заполнили водой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лицо самого главного памятника Ленина на Октябрьской площади всегда тщательно отмывают Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый монумент промывают по специальной технологии: титановые памятники нейтральным раствором, а гранитные- специальными составами, которые позволяют удалить солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхность сооружений.

Моют каменную сказочную рыбку в фонтане Дружба народов на ВДНХ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За несколько лет работы, когда снимал мойку памятников, эта девушка единственная, которая впервые попала мне в кадр. Не женская это работа. Работа на высоте опасная и требует специальной подготовки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Карл Маркс очищается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Памятник Победы на Поклонной горе самый высокий в Москве. Его высота 141 метр. С вышки моют нижнюю часть монумента. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В парке Музеон каких только скульптур не увидишь. За всеми нужен уход. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каменный цветок на ВДНХ – памятник цветку обрамленного «драгоценными» камнями. После помывки они «играют» как настоящие. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Памятник Энгельса в струях воды на фоне заходящего солнца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мойка нижней части памятника Энгельса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Памятник Алишеру Навои по филосовски , как Вы заметили, относится к струям воды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самый популярный памятник у нас в стране –памятник Ленину. При советской власти только в одном Геленджике их было несколько десятков. В каждом санатрии по Ленину. Сейчас их количество в стране резко пошло на убыль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Памятник на Гоголевском бульваре. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Георгий Димитров весь покрыт вспененным раствором. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мойка памятника Пушкина. По технологии его начала моют водой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После промывки водой ,памятник покрывают вспененным раствором.А через 10 минут смывают сильным напором воды. И памятник , как новенький. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возле входа в метро Добрынинская моют памятник революционеру Добрынину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Памятник художнику Илье Репину моют также художественно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН