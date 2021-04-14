Апрельский субботник в Москве: как моют памятники и монументы

Один из самых высоких памятников в Москве-Юрию Гагарину. Его высота 42.5 метра
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Москве в разгаре месячник благоустройства города. Несмотря на поздний сход снега, в этом году уборку города намечено завершить к концу апреля. Наш фотокорреспондент Владимир Веленгурин уже несколько лет активно освещает эти работы. Особенно ему нравиться снимать как моют памятники и монументы.
Горячо любимого Леонида Ильича Брежнева моют в Музеоне
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Один из самых любимых памятников в Москве А. Пушкину находится в самом центре Москвы
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
У основания памятника Ленину на Октябрьской площади много безымянных революционных скульптур.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Подборку фотографий за это время мы Вам и представляем. На них видите, как после затяжной зимы, после помывки, они начинают радовать глаз своей чистотой и опрятностью. Работы по помывке памятников еще очень много! До конца апреля намечено их промыть аж 1100!
Вид на Триумфальную арку сверху
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Бюст Сталина тоже моют, не смотря на некоторые предубеждения.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На снимке моют памятник Гоголю. Брызги воды и яркое весеннее солнце сделали эту фотографию необычной.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
У некоторых жителей Подмосковья есть «домашние « памятники на приусадебных участках. К ним они относятся с большим уважением. На уборке одного из них к 22 апреля в деревне Вялки.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
О тонкостях и технологии работы по помывке памятников поделился заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков: «Перед началом промывки рабочие проверяют, не появилось ли на сооружении повреждение или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. В завершении монумент насухо вытирают.»
Памятник Юрию Долгорукому напротив Мэрии моют с особой любовью.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На ВДНХ моют лебедей, пока еще фонтаны не заполнили водой.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Лицо самого главного памятника Ленина на Октябрьской площади всегда тщательно отмывают
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Каждый монумент промывают по специальной технологии: титановые памятники нейтральным раствором, а гранитные- специальными составами, которые позволяют удалить солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхность сооружений.
Моют каменную сказочную рыбку в фонтане Дружба народов на ВДНХ
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За несколько лет работы, когда снимал мойку памятников, эта девушка единственная, которая впервые попала мне в кадр. Не женская это работа. Работа на высоте опасная и требует специальной подготовки.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Карл Маркс очищается.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Памятник Победы на Поклонной горе самый высокий в Москве. Его высота 141 метр. С вышки моют нижнюю часть монумента.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В парке Музеон каких только скульптур не увидишь. За всеми нужен уход.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Каменный цветок на ВДНХ – памятник цветку обрамленного «драгоценными» камнями. После помывки они «играют» как настоящие.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Памятник Энгельса в струях воды на фоне заходящего солнца.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Мойка нижней части памятника Энгельса.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Памятник Алишеру Навои по филосовски , как Вы заметили, относится к струям воды.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Самый популярный памятник у нас в стране –памятник Ленину. При советской власти только в одном Геленджике их было несколько десятков. В каждом санатрии по Ленину. Сейчас их количество в стране резко пошло на убыль.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Памятник на Гоголевском бульваре.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Георгий Димитров весь покрыт вспененным раствором.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Мойка памятника Пушкина. По технологии его начала моют водой.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
После промывки водой ,памятник покрывают вспененным раствором.А через 10 минут смывают сильным напором воды. И памятник , как новенький.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Возле входа в метро Добрынинская моют памятник революционеру Добрынину.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Памятник художнику Илье Репину моют также художественно.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В парке Музеон дошла очередь до мойки бюста Косыгина. Бывшего высокого партийного работника.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН