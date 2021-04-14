Сутенёр пытался выстрелить в клиента, у которого проститутка украла деньги Фото: Shutterstock

Секс, стрельба и украденные деньги, — история в духе американского боевика недавно произошла на Ленинском проспекте. А начинался тот вечер весьма безобидно. 32-летний Евгений (имя изменено) думал как скоротать время. Молодому человеку хотелось женского внимания, и он решил попытать счастья на сайтах знакомств. Но быстро договориться с девушками на встречу никак не удавалось. Вовремя в углу браузера высветился рекламный баннер с предложением услуг интимного характера.

Евгений заинтересовался и позвонил по номеру. Диспетчер сообщил молодому человеку адрес и стоимость часа в компании девушки. Уже через полчаса Евгений звонил в дверь по указанному адресу, её открыла миловидная девушка и пригласила молодого человека на кухню. Евгений отдал озвученную по телефону сумму и гостеприимная хозяйка пригласила свободных дам, чтобы молодой человек мог выбрать с кем уединится.

Следующий час молодой человек провёл в компании Миланы (имя изменено), но этого ему оказалось мало. Тогда Евгений попросил хозяйку позвать другую девушку на следующий час. Для этого требовалось доплатить и молодой человек потянулся за кошельком, который оставил на тумбочке. Но денег в нём не оказалось. А кроме Миланы в комнату никто не заходил.

Евгений попросил девушку вернуть деньги. Но сознаваться в краже она не спешила. Молодой человек стал ругаться и требовать назад свои деньги. На крики в квартиру пришёл незнакомый мужчина, он пообещал Евгению разобраться и увёл Милану для разговора. Но вернувшись сказал, что девушка ничего не брала,но если и брала, то стоит её простить. Но так просто расставаться с деньгами Евгений не собирался. Между мужчинами завязалась ссора. В какой-то момент словесные аргументы иссякли и в руках незнакомца появился пистолет. Мужчина несколько раз выстрелил, Евгений схватил одежду и выскочил из квартиры. Но незнакомец настиг его у лифта и выстрелил снова.

Чудом Евгений не пострадал. Двери лифта закрылись и он нажал кнопку первого этажа. Спустившись вниз, молодой человек вызвал полицию. Пока Евгений дожидался сотрудников правоохранительных органов и приходил в себя, к нему спустилась Милана и молча протянула похищенные деньги. Такого исхода вечера молодой человек и представить не мог.

— Поступило заявление от 32-летнего гражданина, что во время оказания услуг интимного характера у него были похищены денежные средства. А при попытке их вернуть неизвестный мужчина открыл стрельбу по заявителю, — сообщил источник kp.ru

Теперь полиция проводит по данному факту проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Участникам этой истории могут грозить серьёзные проблемы, не только за стрельбу, но и за проституцию.