В Москве стартовал ремонт дорог: На каких улицах заменят асфальт и разметку

Немало проблем водителям в столице доставляют колейность и ямы. Начавшийся ремонт позволит "подлатать" улицы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В апрельской Москве - настоящее лето! Пока погода балует теплом, коммунальщики не теряют зря время и уже взялись за традиционный ремонт дорог.

«С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по ремонту асфальтобетонных покрытий, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - В этом году планируем обновить около 2,8 тысяч магистралей, дворов и проездов общей площадью более 23 миллионов квадратных метров».

По его словам, текущий ремонт дорог проводится ежегодно. От него отказаться нереально, поскольку качество дорожного полотна должно соответствовать нормам. Например, немало проблем водителям доставляют колейность и ямы. Кроме того, асфальт портится из-за постоянного плотного потока машин и резких перепадов температуры.

По весне коммунальщики взялись за традиционный ремонт дорог в Москве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ОБНОВЯТ

Фрезерование и укладку асфальта проведут:

- на некоторых участках МКАД, ТТК и Садового кольца;

- на отрезках Варшавского шоссе (от Большой Тульской улицы до МКАД);

- частично на Каширском шоссе (от тоннеля на Варшавском шоссе до улицы Маршала Захарова);

- на улице 1905 года (от Беговой до Мантулинской улицы);

- на проспекте Академика Сахарова (от Садово-Спасской улицы до Каланчевской);

- частично на Новоясеневском проспекте (от Профсоюзной улицы до Вильнюсской);

- на Голубинской улице (от Новоясеневского проспекта до улицы Инессы Арманд);

- на Щелковcком шоссе;

- частично на Нахимовском проспекте.

Полный список адресов с онлайн-обновлением сроков ремонта - на Портале открытых данных правительства Москвы.

ЗАКРОЮТ ЛИ ПРОЕЗД ДЛЯ МАШИН

Порядок на дорогах будут наводить в основном по ночам с частичным ограничением движения. Обычно полностью проезд не перекрывают. На некоторых участках временно могут освободить от машин 1 - 2 полосы.

КОГДА ОТРЕМОНТИРУЮТ

Дорожно-ремонтные работы в Москве планируют полностью свернуть в октябре.