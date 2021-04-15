В Новой Москве построят три физкультурно-оздоровительных комплекса

Участниками аукционов на право размещения некапитальных объектов для занятий физкультурой и спортом могут быть любые физические и юридические лица Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала этого года город реализовал на торгах восемь земельных участков под строительство некапитальных физкультурно-оздоровительных объектов общей площадью более 46,6 тысячи квадратных метров. По пяти из них уже заключены договоры аренды. Три спортивных сооружения появятся в Новой Москве, еще по одному – в Северном и Восточном округах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвесторам предстоит построить здесь современные физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами, каркасно-тентовые корты для хоккея, футбола или гольфа, ледовые катки или игровые площадки для пляжных видов спорта, – рассказал заместитель мэра. - Всего в данных земельных аукционах приняли участие 84 предпринимателя».

По его словам, с победителями торгов город заключит договор аренды сроком на 49 лет. Арендаторам предстоит завершить строительство в течение года с момента его подписания.

Столичные власти отмечают высокую заинтересованность инвесторов к проектам по развитию новых территорий для комфорта жителей.

«В прошлом году город реализовал 14 участков под некапитальные ФОКи с конкуренцией в среднем четыре участника на лот, - говорит руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. - В этом году конкуренция на данных аукционах в среднем составляет уже свыше 10 участников на лот. Сейчас заканчивается прием заявок на еще один земельный участок под некапитальный ФОК – на юго-западе города площадью 1,16 гектара».

Участниками аукционов на право размещения некапитальных объектов для занятий физкультурой и спортом могут быть любые физические и юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Ознакомиться с документацией и характеристиками других земельных участков, предлагаемых в аренду, можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».