Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Объемы выданных льготных ипотечных кредитов растут два месяца подряд»

В общей сложности за первый квартал на покупку жилья в Москве было выдано льготных ипотечных кредитов на 90,3 миллиарда рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спустя почти год после старта госпрограммы льготного ипотечного кредитования суммы выданных горожанам кредитов по-прежнему стабильно растут. В марте на покупку жилья в Москве выдано льготных ипотечных кредитов на рекордные в этом году 35,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В общей сложности за первый квартал на покупку жилья в Москве было выдано льготных ипотечных кредитов на 90,3 миллиарда рублей, - пояснил заммэра. - При этом объемы выдачи по государственной льготной ипотечной программе под 6,5 процента годовых увеличиваются в 2021 году два месяца подряд. Если в январе этот объем составил 21 миллиард рублей, то в феврале уже 33,9 миллиарда, а результат марта выше февральского на 4,4 процента».

С начала программы в середине апреля прошлого года желающие купить жильё в столице получили ипотечных кредитов на 361,2 миллиарда рублей. Как отметил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, ежедневно на эти цели выдается в среднем порядка 180 ипотечных кредитов.

По его словам, на Москву приходится 28% от всей суммы выданных в России льготных кредитов. Одной из причин этого является высокая привлекательность столичной недвижимости и активное строительство.

По данным Аналитического центра правительства Москвы, в тройку лидеров по объемам льготной ипотеки в столице в 2021 году входят Сбербанк, банк ВТБ и Альфа Банк.