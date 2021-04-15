Сергей Собянин: Более 1 млн москвичей получили первый компонент вакцины от коронавируса

На днях число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москва набирает обороты по вакцинации от коронавируса, в столице расширяется количество кабинетов, где можно сделать прививку, и жители города понимают необходимость защитить себя от вируса.

- На днях число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек. Полностью завершили вакцинацию свыше 820 тысяч жителей города, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Среди тех, кто сделал прививку, почти 45% - москвичи старше 60 лет. Именно для этой категории граждан важнее всего получить вакцину и таким образом защитить себя от вирусов.

Мэр Москвы рассказал, что столица полностью обеспечена запасами вакцины. В городе ежедневно работает 100 кабинетов вакцинации в поликлиниках, а также мобильные точки в крупных торговых центрах (вчера открылись новые – в «ВТБ Арена Плаза» и «Подсолнухи»). К тому же появилась новая услуга для маломобильных граждан, которые не выходят из дома – к ним врачи приедут домой и сделают прививку. О своем желании достаточно сообщить сотрудникам городских социальных служб, которые постоянно проведывают подопечных.

Сергей Собянин отметил, что почвы для сомнений об эффективности вакцины не осталось. Препарат доказал свою надежность и безопасность.

- Среди миллиона москвичей, которые сделали прививку, заболевших – считанные единицы. Впереди – лето, сезон отдыха и отпусков. Если мы хотим жить в эти месяцы нормальной жизнью, путешествовать, ходить в театры и кино, то давайте не будем откладывать вакцинацию, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

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