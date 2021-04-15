В Москве женщина случайно продала сумку, в которой хранила 100 тысяч рублей

Спустя несколько дней Мария вспомнила, что в одной из сумок она хранила свои накопления Фото: Shutterstock

33-летняя Мария (имя изменено) — учитель английского в обычной школе. В последнее время женщина находится в декрете и занимается малышом и домашними делами. Вещи ребёнка стали занимать в квартире всё больше места и Мария стала освобождать шкафы от ненужного. Что-то она раздала знакомым, что-то выбросила. А некоторую одежду и аксессуары, которые почти не носила, решила продать через интернет-приложение.

Покупатель вскоре нашелся, женщину заинтересовали несколько сумок из объявлений Марии. Женщины договорились о встрече. В назначенное время покупательница появилась на пороге, женщины вместе осмотрели товар. Сделка состоялась и покупательница перевела деньги на карту Марии, сумма была символическая. Это могла бы быть история об осознанном потреблении и о том, что старые вещи могут пригодиться кому-то ещё. Если бы ни одно но.

Спустя несколько дней Мария вспомнила, что в одной из сумок она хранила свои накопления. Женщина откладывала доллары и рубли, но почему-то забыла проверить внутренние карманы сумки во время продажи. Первым делом Мария позвонила покупательнице и попросила вернуть деньги. Но ей сказали, что в сумке ничего не было. Тогда Мария позвонила в полицию.

— Поступило заявление о том, что 33-летняя гражданка продала сумку, в которой хранила денежные средства в различной валюте на общую сумму 97 000 рублей. Покупатель деньги возвращать отказался, — сообщили kp.ru

Теперь по данному факту полицией проводится проверка.