В Новой Москве живут канюки, львы, черепахи и индюки: где посмотреть на экзотику, не выезжая из города

Ламы в зоопарке настоящие звёзды - одни посетители их подкармливают, другие берут интервью. Фото: Павел КЛОКОВ

Мамочки, вот это клюв! - воскликнула дамочка в плетёной панамке, держа на руках двухлетнего малыша. - На нашего дядю Отара похож.

Я глянул на чёрную птичку размером с ворону и чуть не лопнул от смеха. Клюв действительно солидный. Если не сказать, гигантский.

«Мы тебя, лама, сейчас угостим, только ты не плюйся, пожалуйста». Фото: Павел КЛОКОВ

Рядом на клетке табличка:

«Летают арасари довольно тяжело, полётов на дальние расстояния избегают».

Ещё бы. Попробуйте побегать, зажав во рту утюг, например.

Отличительная особенность нубийской козы - длинные висячие уши. Фото: Павел КЛОКОВ

А это киса, - слащавым материнским голоском снова пропела дамочка. - Смотри, какая хорошая.

В вольере сверкала взглядом взрослая пума, способная сожрать быка и спрыгнуть в случае надобности с пятиэтажного дома. На сетке очередная надпись «я кусаюсь». Это значит, совать пальчик в вольер не рекомендуется.

Этот вид называется белогрудый тукан. Песня птицы похожа на лай щенка. Фото: Павел КЛОКОВ

Дальше тоже сплошная экзотика.

Канадские волки, пятнистые олени, пони, двугорбые верблюды, эму. В общей сложности в «Экзотик парке» проживает 200 животных (63 вида со всего мира). Некоторых из них можно покормить. Например, ламы обожают морковку.

Эму - крупнейшая австралийская птица, вторая по величине после страуса. Фото: Павел КЛОКОВ

Правда, со своими угощениями, как в кафе со своей едой, в зоопарк не пускают. Предлагают купить на кассе. Один стаканчик с нарезанной капустой и тремя дольками яблока - сто рублей.

Пятнистый олень находится в наши дни под угрозой исчезновения. Фото: Павел КЛОКОВ

Ну так вот. Ламы. Милые, добрые как в мультике. Внимательные. Но, к сожалению, плюются... О чем посетителей предупреждают крупными буквами (объявление висит на видном месте).

Слюнки у болезной накопятся - зарядит не хуже верблюда. И никакой компенсации за моральные страдания администрация парка вам не выплатит.

В своё время индейские племена поклонялись ягуаром, признавая его священным животным. Фото: Павел КЛОКОВ

Однако желающих покормить южноамериканских млекопитающих всё равно полно. И в основном это, конечно, дети. Ради них большинство посетителей и приезжает сюда. Формально вы находитесь на территории столицы (Новая Москва, Троицкий административный округ), а фактически - за городом на природе. Нет той толчеи, которая часто случается перед клетками в Московском зоопарке (хотя и в нем, на минуточку, животных в 40 раз больше, чем в «Экзотик парке»). Ну и качели, горки, лесенки - тоже приятный бонус. Пока взрослые, утомившись, сидят на солнышке, их чада выпускают пар и нагуливают аппетит на детской площадке. Кафе, кстати, тоже есть.

Рёв львов можно услышать на расстоянии восьми км. При этом из всех крупных хищников у них самое маленькое сердце. Продолжительность жизни этих кошек - 15 лет. В дикой среде львы живут семейными группами до 40 особей. Фото: Павел КЛОКОВ

А это лев - царь зверей, он очень сильный и опасный, - у дамочки в панаме, наконец, открылись глаза (а то я уж думал, что она и этого лохматика весом в 200 кг назовёт добрым котиком).

Лёва тем временем положил голову на передние лапы и замер. Через минуту к нему подошла самка и как-то по-женски начала обнюхивать. Главе семейства это не понравилось, а потому он вскочил с нагретого местечка и зарычал. Супружница продемонстрировала в ответ собственные клыки, даже и не думая бояться. В отличие от меня, если честно. Львиный рык оказался гораздо громче, чем я предполагал. В книгах о животных написано, что его можно услыхать на расстоянии восьми км.

Степная рысь питается мелкими грызунами и легко приручается человеком. Фото: Павел КЛОКОВ

Среди остальных животных также запомнились патагонские зайцы, способные долгое время обходиться без воды. Нубийская коза с ушами как у слона. Две эму, синхронно расхаживающие по своему двору. Индюк, важный как депутат Государственной думы. Глазастик лемур. И полярная сова, явно недовольная всеми этими температурными рекордами, свалившимися на Москву.

Вот такая кошечка (рысь обыкновенная) может запросто завалить оленя или лося. Фото: Павел КЛОКОВ

Справка «КП»

«Экзотик парк» был создан девять лет назад на средства частных инвесторов (юридический статус - Общество с ограниченной ответственностью). Площадь территории около 8 га. Есть дополнительные услуги - катание на пони и электромобиле, а также надувные джунгли (батут).

Адрес: Новая Москва, 47 км Калужского шоссе (поворот на усадьбу Романцево).

Режим работы: без выходных с 10.00 до 19.00.

Стоимость билетов: до 7 лет бесплатно, с 7 до 14 лет - 250 руб, взрослый - 350 руб (в выходные - 450).

Как проехать на общественном транспорте: от ст. м. «Тёплый Стан» маршрутки 512, 887 или автобусы 503, 512 (остановка «47 км»).