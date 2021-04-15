Школьница попала в реанимацию, съев мухомор

Школьница съела мухомор, потеряла сознание и у неё начались судороги Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Несколько дней назад в службу спасения позвонил напуганный подросток по имени Кирилл (имя изменено). Мальчик просил как можно скорее оказать помощь его подруге Даше (имя изменено). Он объяснил, что она съела мухомор, потеряла сознание и у неё начались судороги.

Выяснять подробности было некогда, на указанный адрес направили наряд скорой помощи и вызвали участкового. Прибыв на указанный адрес, оперативники обнаружили в машине скорой помощи 15-летнюю девочку без сознания. Пациентку вскоре увезли в больницу, а полицейские стали опрашивать друзей пострадавшей.

— Несовершеннолетний пояснил, что пострадавшая получила от знакомого подростка, данные которого не известны, и употребила психотропные вещества, а именно грибы. Точную информацию возможно получить после получения анализов. Пострадавшая находится в отделение токсикореанимации ДКГБ им. Филатова, опросу не подлежит. — сообщил источник kp.ru

Полицейские стали проверять обстоятельства произошедшего и связались с мамой девочки. От них она узнала, что дочь попала в реанимацию. 36-летняя Анна (имя изменено) рассказала, что вечером Даша отпросилась погулять, несколько раз девочка откладывала возвращение домой на более позднее время, а потом перестала отвечать на звонки матери. Но что дочь могла что-то употребить, родительница даже не могла подумать. Даша никогда не вызывала подобных подозрений, хорошо себя вела и училась. Теперь полицейским предстоит проверить друзей девятиклассницы.