Производители удобрений предлагают Минсельхозу России включить гипсование и фосфоритование почв в госпрограмму

Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) обратилась в Минсельхоз России с предложением включить в Государственную программу эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса России на 2021 – 2030 годы фосфоритование и гипсование почв. Это позволит фермерам и другим сельхозпроизводителям более активно возвращать в аграрный оборот солонцы и засоленные почвы, а стране приблизиться к целям экономики замкнутого цикла.

«УРОЖАЯ ИЛИ НЕ ПОЛУЧАЮТ, ИЛИ СОВСЕМ НИЗКИЙ»

Эксперты отмечают, что во всех предыдущих Госпрограммах по повышению плодородия почв субсидирование механизма гипсования почвы предусматривалось. В 90-е годы только в южных регионах России на поля вносили до 1,5 млн тонн фосфогипса в год. В последнее время сельхозпроизводители до 70% затрат на покупку, перевозку и внесения фосфогипса в почву получили право компенсировать за счёт государственных субсидий. Однако, в новом варианте Госпрограммы не упоминается фосфоритование и гипсование, что может привести к отказу в предоставлении субсидий фермерам при проведении таких малозатратных технологий химической мелиорации почв.

В пояснительной записке к письму уточняется, что в России до 50 млн га почв засолены, в том числе 23 млн га пашни. Проблема существует во многих регионах страны: солонцеватые почвы занимают в Ростовской области 2517 тыс. га, на Ставрополье – 857 тыс. га, в Саратовской области – более 700 тыс. га, в Омской – 2000 тыс. га, в Новосибирской области – 635 тыс. га. Урожай на таких почвах «или не получают или он совсем низкий».

7 МИЛЛИОНОВ ТОНН ЗЕРНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО

В результате применения фосфогипса на солонцах и солонцовых почвах нейтрализуется излишне щелочная среда и улучшаются физические, физико-химические и биологические свойства почвы, почва лучше задерживает влагу от испарения, повышается содержание фосфора и её плодородие».

Кроме того, отмечается, что положительное влияние гипсования на плодородие почвы наблюдается в течение 5 – 7 лет, причём, вследствие постепенного взаимодействия гипса с почвой действие его из года в год возрастает.

«Рекомендуется внести в проект программы вовлечения земель до 2030 года проведение мелиорации солонцов и солонцовых почв до 5 млн га, что позволит обеспечить дополнительно производство 5 – 7 млн. тонн зерна при выращивании зерновых на тех же площадях», - читаем в справке.

«ВОВЛЕЧЬ В ОБОРОТ»

Эксперты отмечают, что дефицита гипса для аграрных целей в нашей стране не существует. На всех предприятиях, которые занимаются производством фосфорных удобрений, фосфогипс – побочный продукт производства: при выпуске 1 тонны фосфорных удобрений образуется 5 тонн фосфогипса. В России крупнейшими производителями фосфорных удобрений являются компании «ФосАгро» и «ЕвроХим». Зачем копить фосфогипс рядом с предприятиями, если его можно использовать в благих целях? Фосфогипс успешно прошел государственную аттестацию и внесен в единый государственный реестр агрохимикатов в качестве мелиоранта для засоленных почв для применения на всей территории Российской Федерации под все виды сельскохозяйственных культур.

Тем более, что эта мера органично встраивается в разрабатываемую сейчас в нашей стране стратегию экономики замкнутого цикла.

«Ежегодно в России накапливаются 8 миллиардов тонн различных отходов, большая часть из которых – вторичные материальные ресурсы. Их можно заново вовлечь в оборот: предприятия начнут зарабатывать, а граждане будут уверены, что отходы не накапливаются», – сообщила на недавно прошедшем форуме «Чистая страна. Новая экологическая политика» вице-премьер федерального правительства Виктория Абрамченко, которая курирует разработку новой стратегии.

Она отметила, что к 2030 году важно добиться извлечения вторичных материальных ресурсов из общей массы отходов на 50%. Эта мера позволит захоранивать на 50% меньше отходов и сократить использование первичных ресурсов на те же 50%.