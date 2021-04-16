Молодых мам научат зарабатывать в декрете

Председатель «Совета Матерей» России, координатор проекта «Время рожать» Татьяна Буцкая. Фото: Екатерина ХРАМОВА

Председатель «Совета Матерей» России, координатор проекта «Время рожать» Татьяна Буцкая занимается проблемами материнства и консультирует женщин по разным вопросам. «КП» узнала, как, находясь в декрете, получить профессию, заработать и даже открыть свой бизнес.

ТЫСЯЧИ ПРОФЕССИЙ НА ЛЮБОЙ ВКУС

- Татьяна Викторовна, вам, как матери двоих сыновей, знакомы не понаслышке многие проблемы, волнующие современных женщин. С какими вопросами к вам обычно обращаются?

- Это целый клубок вопросов психологического характера из разряда «Как преодолеть страх перед родами» и социального плана - «Как реализовать себя и достойно зарабатывать». Я провела опрос и выяснила, что многие мамы в декрете хотят работать дистанционно, но у них не получается найти себя.

- Ну это вполне понятно. Воспитание детей отнимает и силы, и время. Некогда учиться, некогда совершенствоваться…

- Это логика многих работодателей, которые не принимают мам на работу, а зачастую и обманывают. Новый федеральный проект «Содействие занятости» меняет ситуацию в лучшую сторону. Уже сейчас на рынке труда представлены тысячи специальностей на любой вкус. Мама с ребенком может стать самозанятой, она даже может открыть ИП.

- Как избежать мошенников, недобросовестных работодателей? Заходишь в интернет, и на тебя обрушиваются тысячи предложений об удаленной работе, большая часть из которых - фейк.

- Самое надежное - сайт «Работа в России». Это проект Минтруда. Все работодатели там проходят жесткий отбор. Перед тем как размещать вакансию, ее проверяют на уровне региона, чтобы это не оказалась контора «Рога и копыта».

Полезный адрес. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ И ДЕНЬГИ НА СТАРТАП

- Что нужно для того, чтобы поучаствовать в этой программе?

- Пройти по ссылке, заполнить анкету, главное - выбрать нужную категорию. Напишите о своей жизненной ситуации - в декрете вы или безработная с ребенком, затем выберите специальность.

- Чтобы получить новую специальность, наверняка нужно пройти какие-то курсы? На это потребуется время, в этот период надо на что-то жить, да и потом где гарантия трудоустройства?

- Безработным мамам выплачивается стипендия. Между женщиной, образовательной компанией и работодателем подписывается трехсторонний договор, в котором прописаны права и обязанности всех сторон - образовательного учреждения, работодателя и соискателя.

- А какой срок обучения?

- В среднем на обучение уходит от трех недель до трех месяцев. Предусмотрены очная и очно-заочная формы с элементами дистанционного обучения.

- Откуда только взять деньги на стартап матери в декрете?

- Нужно будет составить бизнес-план, и, если это будет сделано грамотно, начинающему предпринимателю выделят деньги.

- Сколько рассматривается заявка на сайте?

- Поданные данные проверяют в течение пятнадцати дней, после чего вас направляют на обучение.