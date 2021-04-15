Киллера, который застрелил вора в законе в элитном фитнесе, арестовали на 2 месяца

Громкое убийство в столичном фитнес-центре произошло в понедельник, 12 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хорошевский суд Москвы арестовал 37-летнего гражданина Азербайджана, которого подозревают в убийстве в фитнес-центре на территории элитного жилого комплекса «Алые паруса».

- Для Матлаба Султанова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 июня 2021 года, - сообщили kp.ru в пресс-службе суда.

Напомним, громкое убийство произошло в понедельник, 12 апреля.

Вор в законе Али Гейдаров был убит четырьмя выстрелами из пистолета, когда занимался на беговой дорожке в фитнес-клубе. После этого киллер покинул зал. Его дальнейший маршрут отследил по камерам видеонаблюдения. Мужчина сел на трамвай и доехал до метро «Сокол». (Интересно, что орудие убийства он положил за сидение, уходя из трамвая). В ночь на вторник его задержали на съемной квартире в другом округе Москвы. 37-летний Матлаб Султанов уже дал признательные показания. При этом он уверяет, что Гейдарова убил из-за личного конфликта - «он меня ругал по телефону». Однако в следствии считают, что убийство было заказным.

В убийстве подозревают 37-летнего гражданина Азербайджана. Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Али Гейдарова в криминальном мире считали одним из людей, контролирующих теневые доходы от торговли фруктами и овощами на некоторых московских рынках. В 2020 году в Турции был застрелен другой вор в законе азербайджанского происхождения Надир Салифов, группировка которого владела этим «бизнесом» в течение последних лет.

В ближайшее время Султанову планируют предъявить обвинение по статьям «убийство» и «незаконный оборот огнестрельного оружия».

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