В парке Северного речного вокзала появились зона отдыха с бассейнами и причал

Проектное решение парка Северного речного вокзала.
Аномально тёплый апрель напомнил москвичам о приближающемся лете. Скоро позагорать и поплавать в столице можно будет в новой зоне отдыха. Ее обустроили в южной части набережной парка Северного речного вокзала. Здесь появились три бассейна и плавучий причал для маломерных судов.
«Площадь всей зоны отдыха составляет более 4 тысяч квадратных метров, из них 3,5 тысячи занимает пляж с тремя бассейнами, обустроенный над водной поверхностью Химкинского водохранилища, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Одновременно там смогут отдыхать до 200 человек».
По его словам, все бассейны оснащены системой подогрева. Рядом с ними поставят лежаки, пляжные диваны и зонтики. Зона отдыха будет работать только летом.
Как отметил глава Комплекса городского хозяйства, благодаря масштабному благоустройству около Северного речного вокзала в столице создано уникальное пространство с парком и прогулочной набережной.
«Парку максимально вернули исторический облик, провели реставрацию скульптур и озеленение, - напомнил Петр Бирюков. - И теперь это одно из самых любимых мест отдыха москвичей, куда приезжают семьями. Ведь в парке есть как современные детские игровые и спортивные площадки, так и прогулочные аллеи и места для ценителей тишины».
В парке собрали плавучий причал из 14 понтонов, которые удерживают 56 железобетонных якорей. Конструкцию обшили специальной террасной доской. Отсюда можно пройти к пляжной зоне по специальному переходному мостику.
Начинка причала выглядит так:
- 12 сервисных колонок для подачи электроэнергии и воды на пришвартованные суда;
- кабель-каналы и трубопроводы внутри плавающего понтона, по которым к сервисным колонкам подведены коммуникации;
- навигационные огни;
- снаряжение для спасения на воде;
- швартовные устройства.
Одновременно к понтону могут подойти 18 маломерных судов длиной от 10 до 25 метров.
Благодаря масштабному благоустройству около Северного речного вокзала в столице создано уникальное пространство с парком и прогулочной набережной. Фото: mos.ru
Бассейны:
1. Только для взрослых:
- площадь - 350 квадратных метров;
- глубина - 1,5 метра.
2. Для спокойного отдыха всей семьей:
- площадь - 81 квадратный метр;
- глубина - не более одного метра. Дети смогут плавать под присмотром родителей.
Фото пресс-службы Комплекса городского хозяйства Москвы.
3. Детский:
- площадь - 45 квадратных метров;
- глубина - не более 0,75 метра.
Здесь смогут купаться, плескаться и играть дети, которые не умеют плавать.
Во всех трёх водоёмах в прохладные дни и по вечерам температуру будут держать на уровне 27 градусов.