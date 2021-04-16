В парке Северного речного вокзала появились зона отдыха с бассейнами и причал

Проектное решение парка Северного речного вокзала.

Аномально тёплый апрель напомнил москвичам о приближающемся лете. Скоро позагорать и поплавать в столице можно будет в новой зоне отдыха. Ее обустроили в южной части набережной парка Северного речного вокзала. Здесь появились три бассейна и плавучий причал для маломерных судов.

«Площадь всей зоны отдыха составляет более 4 тысяч квадратных метров, из них 3,5 тысячи занимает пляж с тремя бассейнами, обустроенный над водной поверхностью Химкинского водохранилища, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Одновременно там смогут отдыхать до 200 человек».

По его словам, все бассейны оснащены системой подогрева. Рядом с ними поставят лежаки, пляжные диваны и зонтики. Зона отдыха будет работать только летом.

Как отметил глава Комплекса городского хозяйства, благодаря масштабному благоустройству около Северного речного вокзала в столице создано уникальное пространство с парком и прогулочной набережной.

«Парку максимально вернули исторический облик, провели реставрацию скульптур и озеленение, - напомнил Петр Бирюков. - И теперь это одно из самых любимых мест отдыха москвичей, куда приезжают семьями. Ведь в парке есть как современные детские игровые и спортивные площадки, так и прогулочные аллеи и места для ценителей тишины».

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В парке собрали плавучий причал из 14 понтонов, которые удерживают 56 железобетонных якорей. Конструкцию обшили специальной террасной доской. Отсюда можно пройти к пляжной зоне по специальному переходному мостику.

Начинка причала выглядит так:

- 12 сервисных колонок для подачи электроэнергии и воды на пришвартованные суда;

- кабель-каналы и трубопроводы внутри плавающего понтона, по которым к сервисным колонкам подведены коммуникации;

- навигационные огни;

- снаряжение для спасения на воде;

- швартовные устройства.

Одновременно к понтону могут подойти 18 маломерных судов длиной от 10 до 25 метров.

Благодаря масштабному благоустройству около Северного речного вокзала в столице создано уникальное пространство с парком и прогулочной набережной. Фото: mos.ru

ТТХ

Бассейны:

1. Только для взрослых:

- площадь - 350 квадратных метров;

- глубина - 1,5 метра.

2. Для спокойного отдыха всей семьей:

- площадь - 81 квадратный метр;

- глубина - не более одного метра. Дети смогут плавать под присмотром родителей.

Фото пресс-службы Комплекса городского хозяйства Москвы.

3. Детский:

- площадь - 45 квадратных метров;

- глубина - не более 0,75 метра.

Здесь смогут купаться, плескаться и играть дети, которые не умеют плавать.

Во всех трёх водоёмах в прохладные дни и по вечерам температуру будут держать на уровне 27 градусов.