Сжечь 1000 калорий: в Москве открылась школа фитнес-бокса Кости Цзю

В Москве открылась школа фитнес-бокса Кости Цзю Фото: Михаил ФРОЛОВ

В деловом центре «Москва-Сити» 15 апреля открылась Школа фитнес-бокса абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю. Спортсмен разработал собственную уникальную методику тренировок, которые будут проводить тренеры на базе фитнес-клуба 5Element. Всего несколько тренировок позволят прийти в форму после пандемии.

- Час тренировки для вас не будет мучением. В программе и отжимания со своим телом, и прыжки на скакалке, бокс, - рассказал Костя Цзю.

Школа Кости Цзю расположена на 4 этаже торгового центра "Афимолла" в фитнес-клубе 5Element. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уникальная тренировка: 1000 калорий

Чемпион мира Костя Цзю разработал уникальную методику работы, основанную на собственном многолетнем опыте тренировок и блестящих побед.

- Вот так появилось направление фитнес-бокс, в котором сочетается динамичность фитнеса с силовыми упражнениями из бокса, только без контактных спаррингов. Вспоминаю, сколько же я прыгал, по три часа в неделю, чтобы подготовиться к матчам. Будут и тяжелые теннисные мячи на резинке, которые развивают координацию движения. Раньше, когда я только привез такие мячи, то не каждый мог набить по 15 раз, а сейчас многие владеют таким снарядом, - рассказал Костя Цзю.

Фитнес-бокс переключит внимание и позволит быстро сбросить стресс без вреда для здоровья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как говорит сам боксер, фитнес-бокс - это вызов самому себе, несовершенной форме, страхам. За час тренировки можно будет сжечь 1000 калорий, а это две шоколадки. Также улучшить физическую и функциональную форму, обучиться навыкам самообороны.

Занятия для новичков и профи

Школа Кости Цзю расположена на 4 этаже торгового центра "Афимолла" в фитнес-клубе 5Element. На открытие пришли известные певицы Анита Цой и Лариса Долина.

Занятия по фитнес-боксу будут проходить в групповом формате (точная стоимость пока неизвестна, нужно иметь абонемент в зал). Программа занятий будет меняться каждые три месяца.

На открытие пришли известные певицы Анита Цой и Лариса Долина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Меняться будут упражнения и их интенсивность. Это для того, чтобы все могли в полной мере овладеть техникой тренировок и в любой момент мы могли принять в группу новых участников, - рассказали в фитнес-клубе 5Element.

Тренеры уже протестировали программу и говорят, что она точно будет пользоваться успехом у предпринимателей и топ-менеджеров, которым так важно после напряженного рабочего дня. Фитнес-бокс переключит внимание и позволит быстро сбросить стресс без вреда для здоровья.

Испытано на себе: бокс придает энергию

В первый же день можно было попасть на занятия, которые разработал Костя Цзю. Сначала разогрев - прыжки на скакалке, отжимания. Надеваю перчатки.

- Когда-нибудь пробовали боксировать? - спрашивает тренер Данила.

- Нет.

- Многие девушки сначала с осторожностью надевают перчатки, а потом тренируются довольно охотно. Главное - смотрите противнику в глаза. Если вы правша, то удар левой короче, а правой длиннее.

Важно правильно поставить удар, закрывать лицо и подбородок перчатками. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Боксировать не так уж и сложно - на начальном этапе. Важно правильно поставить удар, закрывать лицо и подбородок перчатками. К тому же, это не занятие по боксу и бить по лицу тут никто не собирается. Но энергии во время боксирования тратится достаточно много. Готовьтесь выжимать мокрую форму.

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фитнес-бокс - это вызов самому себе, считает Костя Цзю. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати

Бесплатные тренировки 17 апреля

В школе фитнес-бокса 17 апреля пройдет открытая тренировка для всех желающих, которую проведет лично Костя Цзю. А 18 апреля чемпион приглашает на свои занятия юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет. Тренировки пройдут в 13.00. Бесплатно для всех, кто записался на сайте 5element.fit или по телефону +7(499)110-41-81.