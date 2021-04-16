В столице арендаторам городской недвижимости дадут отсрочку обеспечительных платежей

Новая мера поддержки рассчитана на предпринимателей, которые планируют продлить договоры аренды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московские предприниматели могут воспользоваться новой мерой поддержки. Теперь при продлении договоров аренды нежилых помещений они вправе перенести срок обязательной предварительной платы за последние пять месяцев аренды до конца 2022 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Решение принято совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей по Москве и Общероссийской организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России».

«Новая мера поддержки рассчитана на предпринимателей, которые планируют продлить договоры аренды, а также на бизнесменов, которые уже сделали это с 5 марта 2020 года до 22 марта 2021 года, но еще не внесли обязательный платеж за последние пять месяцев аренды, - отметил заместитель мэра. - Получить отсрочку смогут 1,8 тысячи предпринимателей, срок действия договоров аренды которых уже истек или завершится в 2021 году. Обратиться за отсрочкой бизнес может до конца 2022 года. Мера поддержки позволит снизить финансовую нагрузку на предпринимателей в период восстановления экономики».

По его словам, внести отложенные пятимесячные платежи необходимо до 31 декабря 2022 года. Схема оплаты определяется арендатором.

«Отсрочка по аренде государственной и муниципальной собственности – одна из самых востребованных мер поддержки, - добавила московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева. - По мнению бизнеса, в условиях восстановления экономики обеспечительный платеж – эта серьезная нагрузка. В среднем сумма депозита за 5 месяцев для химчистки или прачечной составляет 10 миллионов рублей».

Воспользоваться отсрочкой обеспечительных платежей при пролонгации аренды могут только добросовестные арендаторы.

«Речь идет о физических и юридических лицах, а также индивидуальных предпринимателях, которые не имели задолженности по договорам аренды и не нарушали их условий при использовании городских помещений, - объяснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Для продления договора аренды необходимо обратиться в Департамент городского имущества».