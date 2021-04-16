В Коптево на месте самостроя появились новый детский городок и фестивальная площадка

В первом квартале этого года было ликвидировано 476 незаконных объектов, которые искажали архитектурный облик города или препятствовали созданию общественных пространств Фото: Михаил ФРОЛОВ

В районе Коптево на севере Москвы вместо снесенного самостроя площадью 127,1 квадратного метра открылись новый детский городок и сквер.

«В первом квартале этого года было ликвидировано 476 незаконных объектов, которые искажали архитектурный облик города или препятствовали созданию общественных пространств, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Освобожденные территории благоустраивают. К примеру, в жилом квартале в Коптеве на месте демонтированного самостроя появились новые игровые и спортивные площадки, место для детских мастер-классов. Для проведения музыкальных и танцевальных представлений возведена сцена. Также был установлен павильон, где продают свежие фермерские продукты».

Земельный участок, на котором разместились новые общественные пространства, находится на Коптевском бульваре, владение 18а, строение 1. Раньше здесь уже располагалась детская игровая зона «Бригантина» — именно на ее территории Госинспекция по недвижимости обнаружила самострой.

«Незаконная постройка была возведена с нарушением условий договора аренды, согласно которым производство земляных работ и возведение каких-либо капитальных строений и сооружений на данной территории запрещено, - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. - Вопреки всем запретам, без разрешительной документации было возведено здание. Нарушителю было предписано освободить земельный участок и ликвидировать незаконную постройку».

Требования ведомства были выполнены добровольно и в срок. С приходом тепла в детском городке высадят кустарники, разобьют цветники и обновят газоны.

Горожане могут сообщить о самострое в Госинспекцию по недвижимости по телефону горячей линии: +7 (495) 539-37-00. Помимо этого, с жалобой на незаконные сооружения можно обратиться в управу своего района.