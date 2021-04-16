“Новые люди” помогут детям-инвалидам в московском регионе

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Идеи по изменению жизни в Москве собрали в рамках конкурса «Марафон идей» от партии «Новые люди». В течение месяца москвичи прислали интересные предложения. Наиболее значимые проекты были определены 15 апреля, в ближайшее время три идеи, одержавшие победу, будут реализованы.

- Нам приходили различные идеи: на одни вообще не нужны деньги, а для реализации других нужно 70 млн рублей. Мы же предложили бюджет 300 тысяч рублей. Хочется помочь всем в реализации идей, даже если они не станут победителями, - сказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Активность проявили москвичи и жители Московской области в возрасте от 18 до 35 лет. Принять участие в конкурсе было просто – подать анкету с идеей, указать способы реализации и необходимый бюджет. По условиям конкурса, члены партии «Новые люди», общественные деятели и активисты определили 15 самых интересных проектов.

В финале участники предложили благоустроить парковые площадки, повысить юридическую грамотность людей, помочь детям-инвалидам, внедрить многоразовые стаканчики, чтобы беречь экологию, а также вовремя оказать помощь людям, которым стало плохо на улице или они попали в ДТП. Говорили о вовлечении молодежи в активную спортивную жизнь и о создании пункта приема вторсырья.

Определить одного победителя было сложно, поэтому выбрали три проекта. Самым важным определили проект Дарьи Яшиной из города Жуковский, которая предложила создать в парке летнюю читальню и создать буккроссинг. Актуальность в том, что вокруг расположены школы, университеты и библиотека.

- Город у нас маленький, всего 107 тысяч населения, и у нас есть всего один парк. Здесь планировали открыть летнюю читальню, но что-то пошло не так - забросили. Жутко на это смотреть - лавочки сломаны, столы перевернуты. К тому же в парке отсутствует "зона тишины" и негде культурно отдохнуть на природе. А делать нужно не так много - провести покрасочно-восстановительные работы, вернуть лавочки и калитку, - рассказала победительница конкурса Дарья Яшина.

Курганов Андрей предложил проект "План Перезагрузка" для вовлечения молодежи в активную спортивную жизнь.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

- Проект действующий, существует пять лет, он направлен на активацию занятий спортом, развивать добрососедство, а также программу ЗОЖ, хотим проводить фестивали, активные мероприятия. Для реализации нам нужен спортивный инвентарь, музыкальное оборудование и создание зоны фудкорта. Это не одноразовый проект, он будет проводиться неоднократно, - рассказал победитель конкурса Андрей Курганов.

Получил поддержку и проект "Особые колеса" Ирины Сухарниковой. Это адаптивная физкультура, гонки и тренировки для детей на инвалидных колясках.

- Это существующий проект. Впервые он был реализован четыре года назад. Мы проводим мероприятия не только в Москве, но и в городах Московской области. Нам важно поддержать детей на инвалидных колясках, изменить отношение к ним, - сказала победительница конкурса Ирина Сухарникова.

Конкурс «Марафон идей» проводился не только в Москве, участниками стали 65 регионов России. Всего было собрано 15 327 предложений со всей страны. Россияне предлагали благоустроить городские пространства, улучшить транспортную инфраструктуру, повысить финансовую и политическую грамотность населения.

- Могу отметить, что идеи москвичей отличаются от проектов других городов. Люди просили убрать ямы на дорогах, где-то благоустроить общественные пространства, а в Москве больше говорили о помощи другим - инвалидам, о создании чат-бота для попавших в аварию, предлагали экологические проекты, - отметил председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.